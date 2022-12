Denuncian más fraudes a dueños de 'chocolates'

A través de páginas de Internet continúan los fraudes a propietarios de automóviles de procedencia extranjera que buscan regularizarlos, advirtió el titular de la oficina de Recaudación de Rentas del Estado en la región Centro de Coahuila, Pablo González González.

El funcionario explicó que hasta 8 mil pesos les cobran a los dueños de unidades "chocolate" por procedimientos de importación que no funcionan.

Dijo desconocer si los afectados presentan denuncia ante las autoridades ministeriales, pero señaló que algunos llegan a las oficinas de recaudación de rentas, con los documentos para iniciar el trámite de plaqueo, y es cuando descubren que fueron estafados.

Mencionó que dos días atrás atendió a una mujer que pagó 8 mil pesos a un supuesto gestor que contactó a través de Internet para regularizar su vehículo cuyo número de serie comienza con letra.

González González recordó que las unidades automotrices con número de serie que no comience con numerales del uno al cinco no son sujetos a regularización.

Explicó que en los vehículos que no son fabricados en México, Estados Unidos o Canadá comienzan sus números de serie con letra o con números del seis al cero.

Estos son los fabricados en Europa o en Asia, lo que de acuerdo al decreto no entran en el paquete de importación definitiva publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación.

El funcionario estatal hizo un llamado a la población para que eviten contratar servicios de asesoría para regularizar sus vehículos americanos. Explicó que el trámite no es difícil y que las reglas de operación les muestran cuál es automóviles no son sujetos a regularización, por lo que no deben pagar dinero, ya que el procedimiento no será aprobado.