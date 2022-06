Denuncian falta de protocolo antiCOVID en primaria de Torreón

Una madre de familia de la escuela primaria pública Gral. Jesús González Ortega del turno matutino de Torreón, evidenció lo que a su parecer es un protocolo de seguridad e higiene mal aplicado para prevenir contagios de COVID-19 entre la comunidad escolar. Esta situación, terminó en la suspensión de las clases presenciales de dos grupos, uno de tercero y uno de sexto grado, donde estudian sus hijos; ambos contrajeron el virus.

La señora Nancy relató que la semana pasada, la maestra de tercer grado sección B les comunicó en el grupo de whatsApp de padres y madres de familia que se sentía mal y que acudiría al médico, mismo que le diagnosticó faringitis, el pasado miércoles 8 de junio. Al siguiente día sí se presentó a trabajar y envió el siguiente mensaje a los padres y madres de familia:

"Estimados padres de familia, desde el martes estuve un poco enferma de la garganta y ayer (miércoles) falté para checar mi salud y me diagnosticaron faringitis y hoy por eso asistí a trabajar, pero en mi centro de trabajo me piden la prueba de COVID y mañana a las 9 de la mañana tengo la cita, así que les pido no llevar a los alumnos a clases, Durante la semana han salido niños enfermos de gripe y garganta, si tienen alguna situación, favor de reportar para tomar medidas".

NOTIFICACIÓN

Fue el viernes 10 de junio cuando la maestra les notificó que había dado positivo a la prueba de COVID-19. En esa misma semana, varios alumnos presentaron sintomatología sospecha de la enfermedad, como dolor de garganta, tos y temperatura, lo que alarmó a varios padres y madres de familia, puesto que sus hijos e hijas aún no están vacunados contra la COVID-19.

"Mi hijo tiene fiebre desde ayer y no se le ha quitado", "Yo más bien creo que los niños sí están contagiados, mi hija empezó con gripa y tos", "No manden a sus niños hasta estar seguras que no es COVID", "Mi niña se enfermó el miércoles, pero ya va saliendo, gracias a Dios" y "...se me puso malito y aún está con fiebre", fueron algunos de los mensajes que los papás y mamás compartieron en el chat.

La hija de la señora Nancy tiene 8 años de edad y tenía fiebre, tos con flema, dolor de piernas y de cabeza. Fue el sábado 11 de junio que se le practicó una prueba rápida de detección de antígeno SARS-CoV-2 y el resultado fue positivo.

"Yo notifiqué a la maestra pero no me pidió comprobante, solo me dijo que ella lo reportaría. Yo informé a los padres de familia pero no con afán de afectar a la maestra, sino de que checaran a sus hijos".

El otro hijo de la señora que cursa el sexto grado y que tiene 11 años , comenzó a sentirse mal el domingo, por lo que el lunes 13 de junio no asistió a clases y se le hizo la prueba, que también dio positiva.

"Ahí más me alarmo, le hablo a la directora y le digo que qué va a pasar con los hermanitos de todos los niños que estuvieron en contacto con la maestra de tercero".

A raíz de esto, pero ya cuando los niños y niñas habían manifestado sintomatología, fue que se determinó suspender las clases en ambos salones. Los de tercer grado vuelven este miércoles a la escuela y los de sexto hasta el próximo lunes 20 de junio, según Nancy,

La señora pidió a las autoridades que se revise e intensifique el protocolo de seguridad e higiene en las escuelas para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19. Destacó la importancia de reforzar los filtros de corresponsabilidad en los hogares, escolares y en los salones de clase, así como la capacitación en torno a qué hacer en caso de que un alumno o algún otro integrante de la comunidad educativa presente uno o más síntomas de COVID-19.

RESPONSABILIZAN A SU HIJO

El hijo de Nancy que presentó síntomas después que su hermana y que la maestra de tercer grado, fue responsabilizado por uno de sus compañeros de sexto año por la suspensión de las clases presenciales.

"Hola E...¿cómo estás?, te iba a decir que ayer la maestra dijo que saliste positivo en COVID y por tu culpa vamos a trabajar a distancia… y quería saber cómo estás?", fue un mensaje por whatsApp que recibió el niño.

El Siglo de Torreón cuenta con los resultados positivos a COVID-19 de los dos menores, así como con las capturas de pantalla de los grupos de whatsApp, que la propia Nancy proporcionó.

POSTURA DE EDUCACIÓN

La coordinadora de Servicios Educativos en la Región Lagunera de Coahuila, Flor Estela Rentería Medina, informó que en este plantel educativo dos maestras dieron positivos a COVID-19 la semana pasada, por lo que en apego al protocolo, debieron cumplir con el aislamiento domiciliario.

Indicó que alumnos de ambos grupos se fueron tres días a clases virtuales, pero que este miércoles se reincorporan a las aulas, pues se les aplicará la evaluación "Cerrando fuerte".

Casos activos

Incidencia.

* Esta semana y según el reporte de la Secretaría de Salud del estado, se informó que Coahuila tenía un 19% de positividad de COVID-19. Por región, La Laguna un 20%.

* Ayer se detectaron 14 nuevos contagios de COVID-19 en Torreón y 167 casos activos, estos últimos son todos aquellos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

* En las escuelas sigue vigente el uso del cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos, como parte de la escuela sana y segura.