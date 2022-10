Denuncian falta de atención especializada a bebé de 6 meses hospitalizado en clínica 51 del IMSS

Oliver Josiel Tapia Zapata de 6 de meses de edad está internado en el Hospital General de Zona ( HGZ) No. 51 del IMSS en Gómez Palacio y su familia pide a las autoridades que se envié al menor a terapia intensiva con especialistas ya que todo el fin de semana y pese a su condición crítica de salud ha permanecido en el área de Urgencias Pediatría con atención por parte de médicos generales.

Esta mañana, María Fernández, abuela del niño explicó que el pasado viernes ocurrió un accidente en el hogar. Oliver sufrió una caía de la cama y de inmediato su padre lo levantó en brazos. Transcurridos unos 3 minutos, el bebé dejó de llorar y empezó a respirar con dificultad por lo que su progenitor salió prácticamente corriendo a llevarlo a la Cruz Roja Mexicana donde por su gravedad lo canalizan al HGZ, ubicado en la colonia Fidel Velázquez mejor conocida como Chapala.

Oliver fue recibido y atendido por un grupo de Urgenciólogos requiriendo Intubación Endotraqueal y se pasó ese mismo día al servicio de Urgencias Pediátricas, con buena atención. El asunto comenzó ayer sábado debido a que el personal de salud le informó a sus padres que el bebé tenía taquicardia (de 180 latidos por minuto) y que seguía muy grave. Debido a que no había médico asignado en el área donde se encuentra Oliver, fue hasta el turno nocturno que el niño fue revisado por un Pediatra que amablemente bajó de piso al área de Urgencias.

El doctor les dice que la taquicardia obedece a una sedación incompleta que no pudo realizar de forma adecuada la médico general asignada al servicio los sábados y los domingos pues no está adiestrada para atender una amplia gama de problemas en menores que requieren de ayuda médica inmediata.

María narra que el Seguro Social argumenta que no pueden pasar a Oliver al área de Hospitalización Pediatría porque aunque ayer ya se dio de alta ante el IMSS al niño aún no aparece registrada su afiliación en el Sistema pues es fin de semana. Todo comenzó porque el padre de Oliver se había quedado sin trabajo y como recién encontró empleo todavía no estaba dado de alta. La madre del niño también trabaja y no estaba dada de alta pero por fortuna, pudo realizar el trámite en línea y se dio de alta. Después hizo lo mismo con Oliver como beneficiario.

“Hace falta sensibilidad, mi nieto llegó grave, pero son médicos generales y son internos los que lo están viendo desde que llegó, sólo nos dijeron que estaba muy grave y que ocupaba terapia intensiva pero no le dan la atención. Está muy grave, está en Urgencias y no en piso. Anoche bajó un pediatra, lo checó y lo estabilizó porque el niño ya estaba mal, ya traía mucha taquicardia y en vez de mejorar estaba empeorando, ya le pusieron otros medicamentos porque todo estaba mal lo que le estaban administrando en un principio.

Queremos que nos lo pasen a piso o que lo manden a la 71, a su mamá le hicieron firmar una hoja responsiva para que lo atiendan y le otorguen el servicio correspondiente”. La familia de Oliver señaló que casos como ese este requieren mayor sensibilidad y mejor organización por parte del Instituto pues por su condición de salud el niño necesita el acceso urgente a piso, en el tercer nivel de atención.