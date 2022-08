Denuncian a 'coyotes' en Recaudación de Rentas en Gómez Palacio

Contribuyentes denunciaron la presencia de "coyotes" en las oficinas de Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, para realizar el trámite de licencias, acto que según la autoridad, debe reportar la persona afectada.

A cambio de facilitar el trámite y reducir tiempos de espera, una persona llamada también "coyote", ofrece su servicio, así como un descuento en el trámite e incluso el cobro del mismo.

Ciudadanos han sido testigos de la "transacción" entre un ciudadano que ofrecía realizar dicho trámite a cambio de una propia, que era "opcional".

"Anda un chavo tramitando las licencias, y nos da un costo de 986 pesos. Pero él tramita un descuento y nos la dejan en 750", detalla una de las ciudadanas que esperaba su turno y que solicito anonimato.

Lo raro, dijo la contribuyente, es que el costo oficial de la licencia es de 808 pesos, según se indica en un tablero grande de estas oficinas.

Los ciudadanos entregan su papelería, así como el formato necesario para solicitar la licencia o actualizarla, para después recibir un turno para la toma de la fotografía.

"A ellos directamente les das el dinero… lo que llama la atención es que ellos cobran", dijo la mujer en medio de la gran fila que se llegó a formar ayer poco antes del mediodía.

POSTURA OFICIAL

Cuestionado sobre la presencia de "coyotes", el recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Luis Lozano rechazó que este tipo de personas tengan algún cargo en las oficinas y aclaró que ningún trámite tiene ningún costo, salvo el que se va a realizar.

También negó que algún personal a su cargo, esté coludido con este tipo de personas.

"Ese tema realmente la decisión es del propio contribuyente, ahí nosotros no nos metemos. Son trámites como en todas las dependencias, yo me imagino que les ayudan, les dan un apoyo, de ninguna manera depende de nosotros. Es my difícil controlar este tipo de situaciones", reconoció.

De detectar este tipo de prácticas, el recaudador llamó a la ciudadanía a reportarlas, "lo tiene que reportar directamente el afectado", dijo.