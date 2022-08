Denuncia agresión de empleados de imprenta

Por medio de redes sociales ha trascendido la denuncia de un joven contra una imprenta ubicada en la zona Centro de la ciudad de Torreón, pues señala que fue agredido por los trabajadores de ésta después de que pidiera la devolución de su dinero, además de que presuntamente le quitaron su celular.

Identificado en Facebook como Elías Sánchez, comentó a través de su publicación que todo comenzó por un pedido que realizó a la imprenta, mismo del cual cuenta con notas de pago. Sin embargo, al parecer la empresa incumplió con éste y todo terminó con que le harían una devolución de su dinero.

Lamentablemente la promesa de devolución por parte de la empresa se convirtió en un mes completo, en el que Elías tuvo que estar dando vueltas a ésta, con la esperanza de que le devolvieran su dinero.

Ante el supuesto incumplimiento de la imprenta, Elías señala que al acudir el día 29 de julio no tuvo más opción que llamar a la policía, quienes levantaron un folio.

Sánchez añade en su publicación que los mismos agentes de la policía le habrían comentado que la imprenta ubicada sobre la calle Galeana, entre las avenidas Juárez e Hidalgo, ya cuenta con varios reportes por ser 'gente problemática'.

Debido al actuar de Elías, uno de los empleados habría tratado de agredirlo, amenazándolo para que no procediera con una denuncia en Profeco. Sin embargo, lo peor ocurrió al día siguiente, el sábado, cuando el joven acudió nuevamente en búsqueda de su dinero con celular en mano para grabar lo que ocurriera, momento en el que la encargada volvió a negarse a regresarle el pago.

"Cuando la encargada se dio cuenta que la estaba grabando me fui, pero me habló y dijo que no era necesario llegar a eso que ya me iba a dar el dinero, me acerqué todavía grabando y fue cuando me intentó arrebatar el celular y me rasguño la mano y brazo, luego salí huyendo y en eso bajó de la planta alta su hijo con una navaja", señala Elías en su denuncia.

Ante esto, el joven intentó huir y pedir ayuda en la calle, pero fue alcanzado por el sujeto con navaja que terminó por rasgarle la ropa.

Sánchez señala que alcanzó a ingresar a un restaurante cercano, pero nadie pudo ayudarlo y finalmente fue sometido por el agresor quien además le quitó su celular.

"Me metí a un restaurante y empezó a decir a la gente que yo le había robado el celular a su mamá, y en eso llego otro compañero de él de la imprenta y me agarraron y me empezaron a golpear en la cabeza para quitarme el celular, la gente solo se levantaba de sus mesas y se iban, como no soltaba el celular el primer empleado en atacarme me ahorcó y dijo que si seguía me iba a desaparecer, luego me desvanecí y solté el celular".

Los mismos comensales del restaurante pidieron ayuda a una patrulla, lo que ocasionó que se presentaran los policías que habían atendido el caso de Elías anteriormente, mismos quienes le sugirieron que levantara una denuncia ante la Fiscalía inmediatamente.

"La denuncia ya la puse y espero que se haga justicia y me regresen mi celular y paguen por el daño que causaron, pero más que todo quiero dejar evidencia que temo por mi seguridad y hago responsable a estas personas de cualquier cosa que me pase a mi o a mi negocio que está en esa misma área".