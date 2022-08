Delegación D-II-27 del SNTE en La Laguna pide que Estado administre Fondo de Ahorro Magisterial

Después del mediodía de este miércoles siguieron las protestas en Torreón por la falta de pago del ahorro magisterial por parte de la sección 35 del SNTE en La Laguna de Coahuila.

La delegación D-II-27 que agrupa docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 052 se manifestó a las 13:45 horas en el Edificio Coahuila para solicitar la intervención del Gobierno del estado y de la Auditoría Superior del Estado pues en los últimos cinco años se han presentado una serie de irregularidades y problemas en la administración de dicho recurso. Según dijeron, esto afecta los derechos de las y los trabajadores de la educación y perjudica el patrimonio de sus familias.

Demandan la entrega inmediata y completa del ahorro que corresponde a cada trabajador y que se lleve a cabo una auditoría al Consejo de Administración del Fondo de Ahorro con la finalidad de transparentar la administración y el manejo del recurso.

También solicitan que se informe a todos los trabajadores sobre la cantidad de personas que participan e el ahorro así como la cantidad de dinero que se acumula por ese concepto anualmente durante cada uno de los últimos cinco años, concretamente en el periodo 2017-2022.

De igual forma piden que se les informe sobre las aportaciones que ha hecho por este mismo concepto el Gobierno del estado de Coahuila durante el periodo señalado y que se den a conocer al magisterio las instituciones financieras que para fines del manejo y administración del ahorro se han contratado así como las cantidades que cobran por el manejo del ahorro, comisiones y por el servicio bancario en general.

Otra petición es que se exhorte a los administradores del Consejo, para que presenten ante las y los trabajadores de la educación un informe con el estado financiero, de manera detallada, sobre la administración del ahorro en los últimos cinco años, incluyendo los intereses que se han generado año con año durante dicho tiempo.

“Ante un problema similar que se presentó años atrás con la prestación del ahorro en la sección 5 del SNTE, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y las autoridades correspondientes, atendieron el problema de manera expedita, de la misma forma pretendemos que sean atendidas nuestras peticiones.

Señor gobernador, por este medio solicitamos que se suspenda la administración que hacen los representantes del Comité Ejecutivo Seccional de la 35 del ahorro, específicamente, que los representantes sindicales no administren ni entreguen el ahorro.

...Demandamos que en Coahuila, el ahorro de los trabajadores adscritos a la sección 35 del SNTE se entregue de manera directa por parte de las autoridades del Gobierno del estado a los trabajadores, sin la intermediación del Sindicato”. El oficio está debidamente firmado por un grupo de 39 docentes de la UPN.

Arturo Puente Herrera, secretario general de la citada delegación, dijo que quieren que quede un antecedente y que quieren que la Secretaría de Finanzas del estado sea quien administre el ahorro magisterial pues en la práctica se ha demostrado que el manejo del recurso por parte del Consejo de Administración de la Sección 35 “es pésima”. Aseguró que ellos no conocen el convenio del Fondo de Ahorro que existe entre el estado y la sección sindical y que en otras administraciones no habían tenido este problema. Aclararon que ellos no están apoyando a ningún candidato a ocupar la dirigencia sindical y que su movimiento "es netamente".