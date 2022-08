Deja de hacerte el pobrecito: Tiktoker envía mensaje 'motivacional' para atraer el dinero

Una 'tiktoker' ha desatado una ola de polémicas luego de mandar un mensaje 'motivacional' a aquellos que tienen problemas económicos, pues señala que 'tienen que dejar de hacerse los pobrecitos'.

Claudia Millan, quien según la descripción de su perfil en TikTok, es una empresaria, mentora e inversionista, se ha ganado diversos comentarios gracias a su video titulado 'Deja de hacerte la víctima'.

"Ya deja de hacerte el pobrecito. Deja de decir que no tienes, que no te alcanza, que ganas poco. Porque si sigues declarando pobreza, pobreza es lo que traerás a tu vida. Además quítate ese mal hábito de hacerte la víctima, así nunca vas a mejorar. Lo primero que tienes que cambiar es tu autoconcepto. No eres pobre, sólo estás quebrado".

El objetivo de Millan es llevar un mensaje 'motivacional' y de autosuperación, dando a entender que la situación económica de algunos se debe a su 'estado mental'.

"Recuerda que tu estado financiero, es un reflejo de tu estado mental", dice la 'titoker'.

Por supuesto, los comentarios, críticas y burlas no se hicieron esperar contra Millan, comparándola incluso con el 'coach' Carlos 'Master' Muñoz.