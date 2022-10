Definen operativo de apertura del panteón de Lerdo

Este miércoles, las dependencias operativas del gobierno municipal de Lerdo, sostuvieron una reunión de trabajo presidida por el secretario técnico Ramón Acosta Barrios, en el Teatro Hermila Galindo, donde se acordó que el operativo de vigilancia del Panteón Municipal ubicado en la colonia San Isidro, arrancará el próximo sábado 29 de octubre.

Se contó con la participación de los directores y representantes de las dependencias de Servicios Públicos, Protección Civil, Salud Municipal, Prevención Social, Eventos Especiales, Atención Ciudadana, Seguridad Pública, Plazas y Mercados, así como Tránsito y Vialidad, quienes acordaron las acciones a implementar durante la apertura del camposanto.

La primera etapa de este operativo iniciará a partir del próximo sábado 29 hasta el lunes 31 de octubre, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:30 de la tarde, para ello se contará con la instalación de un filtro sanitario y asesoría por parte del personal de las diferentes áreas.

Para el martes 1 y miércoles 2 de noviembre, se instalará al cien por ciento el operativo, con la presencia de elementos de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y personal de Plazas y Mercados, quienes vigilarán el comportamiento de los visitantes y los vendedores ambulantes.

La instalación de vendedores de flores y ambulantes, en el panteón y la plaza principal, será a partir del próximo martes, ante esto, el departamento de Plazas y Mercados comentó que han sido ofertados todos y cada uno de los espacios disponibles para los comerciantes.

Durante la reunión se dio a conocer el reglamento de asistencia al campo santo; acudir con cubrebocas, mantener sana distancia, respetar las zonas de comercio ambulantes, obedecer las recomendaciones de tránsito, no permanecer mucho tiempo al interior del panteón, no desperdiciar agua de las pilas y no introducir bebidas alcohólicas.