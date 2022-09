Defiende Fuundec espacio de Memorial

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M) en La Laguna se inconformaron ayer debido a que el ayuntamiento de Torreón busca reubicar a un grupo de comerciantes triqui sobre la calle González Ortega de la Alameda Zaragoza.

Esta medida obstruye la visibilidad del Árbol de la Esperanza, el cual fue adoptado desde hace muchos años por las familias y en el que cuelgan los nombres y fotografías de sus seres queridos que aún no han llegado a casa.

María Elena Salazar, integrante de Fuundec, consideró que se trata de una violación a sus derechos además de recordar que para el colectivo, el árbol significa amor y esperanza y es una manera de visibilizar la desaparición de personas no sólo en La Laguna sino en todo el estado de Coahuila.

"La verdad es una violación a nuestros derechos, es un memorial en el que inclusive hasta el gobierno ha estado metido en esto, saben de la tragedia, tenemos mesas de diálogo con el gobierno y hacernos esto, esto no se vale.

Quizás quien lleva la mesa con los triquis no sabe de la situación que vivimos o no sé por qué departamentos tenga que pasar esto, no estamos en contra de los comerciantes triquis y no vamos a confrontarlos ni a violentarnos unos a otros, hay suficiente espacio como para que nos quieran tapar esta visibilización, este árbol para nosotros significa mucho, es de mucho amor y mucha esperanza", expresó.

El colectivo pidió ayer una reunión con el alcalde Román Alberto Cepeda González, para abordar el tema y buscar una solución en beneficio de Fuundec y de los comerciantes.

Hasta el lugar llegó el titular de la Unidad de Derechos Humanos de Torreón, Miguel Ángel Urrutia de la Torre, quien propuso a las familias sostener ayer mismo una reunión en el cuarto piso de la presidencia municipal para atender su inconformidad. Fuundec Laguna accedió y se dirigieron hasta el edificio ubicado en la Plaza Mayor. Minutos tarde, se observó la presencia en la Alameda Zaragoza de la secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández.

Por otro lado, Salazar agregó también que en breve tienen pensado realizar algunas acciones con el propósito de mantener "vivo" el Árbol de la Esperanza, ya que en la actualidad luce seco.

DESAPARICIONES

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en su versión pública, en el estado de Coahuila hay un registro histórico de 3 mil 617 personas desaparecidas y no localizadas.

El periodo comprende del 15 de marzo de 1964 al 20 de septiembre de 2022 y el 76.11% son personas del sexo masculino.

Del total de los casos de personas desaparecidas y no localizadas, mil 055 se reportaron en el municipio de Torreón, mientras que 573 en Piedras Negras.

En otros municipios laguneros como San Pedro de las Colonias, el registro es de 100 casos; en Francisco I. Madero, 56 casos y en Viesca, 3 casos.

Acuerdo

Las familias de personas desaparecidas piden diálogar con el presidente municipal de Torreón para llegar a un acuerdo.

* Ayer dejaron en claro que no quieren entrar en conflicto con los comerciantes.

* Fueron atendidos por Miguel Urrutia, titular de la Unidad de Derechos Humanos de Torreón, un organismo dependiente del ayuntamiento y el primero en su tipo en todo el estado de Coahuila.

* Tiene por objeto estudiar, promover, divulgar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren dentro de su esfera de actuación.