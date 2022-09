Defiende diputado Rodofo Walss al Gobierno federal

El diputado independiente en el Congreso de Coahuila, Rodolfo Walss Aurioles, defendió este fin de semana los programas del Gobierno Federal, esto al destacar que los recursos se entregan ya a los "beneficiarios" de forma directa, esto en lugar de ser aterrizados en la estructura del Gobierno del Estado y que sean "robados".

Fue mediante un video colgado en sus redes sociales que el legislador, quien renunció en agosto pasado al PAN y mostró su "amistad" con el subsecretario de seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, acusó al Gobierno de Coahuila de provocar un "desastre financiero" en la entidad, esto en referencia a las declaraciones recientes del gobernador Riquelme, quien afirmó que en adelante la federación buscará "estrangular" financieramente a la entidad por la cercanía de la próxima elección estatal.

Walss reviró al mandatario estatal y señaló que "esa es una declaración falsa e hipócrita... Lo que tiene estrangulado a Coahuila definitivamente es la corrupción, les voy a dar nada más un dato, en el año 2017 cuando era todavía gobernador Rubén Moreira, que por ciento sigue siendo el gobernador de facto, el Gobierno federal envió a Coahuila millones de pesos etiquetados para la realización de diversas obras públicas, resulta que una parte de ese dinero desapareció, se lo robaron pues, para decir las cosas como son, eso ha provocado que año con año existan recursos en el presupuesto de egresos de la federación etiquetados para Coahuila, pero que por ley no los pueden transferir a estado de Coahuila hasta que no demuestren con el dinero de 2017, esas raterías son las que tienen estranguladas a Coahuila, todos sabemos que Coahuila está estrangulado financieramente por la deuda", señaló Walss.

Cabe recordar que fue el pasado mes de agosto el gobernador, Miguel Riquelme, fue cuestionado respecto a sus perspectivas presupuestales desde la federación, señaló que "no espero nada para lo que me resta de mi gobierno, menos para 2023, ha mostrado el Gobierno Federal (que) asfixian a los estados que tienen elecciones, pues como tenemos elecciones estoy seguro que van a querer estrangular a Coahuila, pero ya no estamos esperando más que nuestras participaciones, de ahí en más, si logramos o al menos dejo muy bien encaminados los proyectos por asociación público privada... A base de disciplina financiera mi gobierno tiene que terminar los proyectos que están en marcha, sobre todo cumplir compromisos en 2023".