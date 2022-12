Defiende AMLO a Samuel García ante 'embestida' por nuevo fiscal de Nuevo León

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a Samuel García (MC), gobernador de Nuevo León, ante lo que aseguró es una embestida con tintes partidistas para que el exprocurador de Justicia del Estado y excontendiente del gobernador, Adrián de la Garza sea designado como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, el encabezar la 48 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el jefe del Ejecutivo federal confió en que las cosas se resuelvan en ese estado, pues señaló que los pleitos arriba afectan a la gente al generar inestabilidad y lo que se necesita es justicia y paz en todo México.

"Yo quiero manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García Sepúlveda, mi solidaridad, porque está enfrentando una embestida que, considero, es de tinte partidista y no tiene que ver nada con la justicia. No puedo más que expresarme a favor del gobernador de Nuevo León.

"Y espero que se resuelvan las cosas en ese estado porque, al final de cuentas, los pleitos arriba lo que provocan, desde luego nada bueno, lo que provocan es afectar a la gente, generar inestabilidad, y lo que necesitamos es justicia y paz en todo México", dijo.

Ante estas palabras, Samuel García se levantó y con la mano derecha en el corazón agradeció el apoyo público del Mandatario federal.

El pasado 11 de noviembre, el gobernador Samuel García vetó al exprocurador de Justicia del Estado, Adrián de la Garza Santos, para que integre la terna de donde el Congreso local elegirá al próximo Fiscal General de Justicia del Estado, alegando que representa a la vieja política, encabezó la Procuraduría en la peor época de violencia de la entidad, y utilizó la dependencia para el espionaje político, tratando de conservar para el PRI la alcaldía regiomontana y ganar la gubernatura.

A través de una carta que el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, entregó ante la Oficialía de Partes del Congreso, misma que leyó ante la prensa, el mandatario estatal expuso que Adrián de la Garza -su principal contendiente en la disputa por la gubernatura-, no garantiza la seguridad y justicia que requiere Nuevo León.

Este viernes, el presidente López Obrador advirtió que si los fiscales estatales no actúan con rectitud son un obstáculo para avanzar en materia de seguridad pues aseguró que pueden llegar a acuerdos con la delincuencia.

"Lo de las fiscalías es un buen tema: los fiscales, si no actúan con rectitud es un obstáculo que se tiene para avanzar, porque ellos pueden llegar a acuerdos con la delincuencia, y está probado que cuando los fiscales no actúan con rectitud se nos disparan los índices delictivos, está probado. Pero también no podemos utilizar las fiscalías de los estados ni la Fiscalía General de la República con propósitos políticos o electorales", agregó.