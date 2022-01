Defensa de 'El Chapo' Guzmán prevé apelar fallo de tribunal en EUA

La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera prevé apelar el fallo de un tribunal federal que hoy confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el narcotraficante, al rechazar todos los argumentos del exlíder del cártel de Sinaloa por los cuales se debería repetir su juicio, como él reclamaba.

Exactamente tres meses después de que el tribunal federal de apelaciones del segundo distrito en Estados Unidos escuchara el argumentario del narcotraficante mexicano, emitió una decisión de 44 páginas en las que descartó todos y cada uno de los diez puntos por los cuales Guzmán Loera alegaba por qué debía ser revocada la sentencia impuesta por un juzgado de Nueva York en julio de 2019.

"Concluimos que ninguno de sus reclamos tiene méritos y por tanto afirmamos (la sentencia)", resumió el tribunal en su escrito, defendiendo que el juez inicial de la causa, Brian Cogan, "condujo el juicio de tres meses con diligencia y equidad, tras emitir una serie de fallos previos al juicio meticulosamente elaborados" que hicieron que el proceso se desarrollara bajo los parámetros legales correctos y, por tanto, no hay razón por la cual repetir el juicio.

El abogado de "El Chapo", Marc Fernich, dijo que estar "seguro de que habrá una petición de revisión de la Corte Suprema a su debido tiempo".

Entre los diez puntos que la defensa de Guzmán Loera presentó ante el tribunal de apelaciones destacaban dos por encima del resto. En el momento del argumentario ante la corte, Fernich calificó de "dos errores principales" los que favorecían la "revocación" de la condena: el trato "inhumano" que recibió durante su encarcelamiento, desde su llegada a Nueva York hasta el final del juicio; y el explosivo reporte de Vice News en el que un miembro del jurado, amparado en el anonimato, aseguraba que había violado la regla de no consultar medios de comunicación ni redes sociales durante el proceso judicial, y por lo tanto la sentencia no podía ser válida.

Sobre el primer punto, la corte de apelaciones argumentó que "las condiciones de confinamiento pre-juicio de Guzmán, por muy duras que fueran, no brindan una base para alterar la condena". Las condiciones de reclusión del "Chapo", que incluían el aislamiento, fueron tema recurrente en el juicio en Nueva York, con sus abogados asegurando que eran excesivas y afectaban las aptitudes y condiciones físicas del preso. Ya durante la audiencia de argumentos, el panel del Segundo Circuito mostró poco interés en debatir el tema, especialmente cuando en su opinión no afectó en nada a la sentencia final.

En el caso de la violación de la normativa del jurado, revelada en un artículo que dinamitó la fase final del juicio contra "El Chapo", el tribunal opinó que la decisión de la corte federal de no repetir el juicio bajo esa acusación fue correcta.

La corte de apelaciones coincidió con Cogan, quien "examinó minuciosamente cada base de la moción de Guzmán para un nuevo juicio y, suponiendo que las acusaciones en el artículo de Vice News fueran ciertas, determinó que el jurado no se vio perjudicado por ninguna información extraña a la que podría haber estado expuesto".

JURADO PARCIAL

A finales de febrero de 2019, un miembro del jurado que declaró culpable a Guzmán Loera confesó al reportero Keegan Hamilton de Vice News que varios de los miembros del jurado violaron la ordenanza del juez de no consultar medios de comunicación, no informarse por redes sociales, y no hablar entre ellos del juicio hasta las deliberaciones.

La defensa del sinaloense había argumentado que el jurado confesó haber "mentido" bajo juramento, una "nube de incertidumbre en un caso de tal magnitud" que debía resolverse con la repetición del juicio. Si bien durante la audiencia del caso un miembro del Segundo Circuito reconoció que no era un mal argumento para pedir la revocación de la sentencia, finalmente decidieron que "ninguna de las acusaciones en el artículo de Vice News muestra que algún miembro del jurado no fue imparcial, albergaba prejuicios contra Guzmán o no era apto para servir", por lo que desestimó el recurso.

"Cualquier posible prejuicio (derivado de la consulta de medios de comunicación) era inofensivo en vista de la abrumadora evidencia de la culpabilidad de Guzmán que se presentó en su juicio de tres meses", resolvió el tribunal de apelaciones.

"Si bien respetamos el fallo del tribunal, nos decepciona que las denuncias substanciales de grave mala conducta del jurado continúen escondiéndose debajo de la alfombra y absolutamente sin examinar en un caso de proporciones históricas; todo, al parecer, debido a la inigualable notoriedad del acusado", dijo Fernich a este diario.

Desde el verano de 2019, Guzmán Loera está cumpliendo una pena de cinco cadenas perpetuas, más 30 años de prisión, por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y tenencia de armas; además, fue condenado a la incautación de activos por valor de 12 mil millones de dólares.