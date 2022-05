Declaran tres días de luto tras muerte de 4 personas en presa de Oaxaca

El Ayuntamiento municipal de Jalapa del Marqués, que encabeza Joselin Esquivel Balseca, declaró tres días de duelo por la muerte de cuatro ciudadanos, dos adultos y dos menores, mientras nadaban en la presa Benito Juárez, en el Istmo de Tehuantepec.

En un comunicado oficial, la autoridad municipal envió sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y ordenó los días de luto, tiempo en el que no se realizarán actos institucionales o de fiesta, debido a que el hecho conmocionó a los habitantes de esta comunidad zapoteca.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que los cuerpos de las cuatro personas reportadas como desaparecidas en la presa “Benito Juárez” fueron localizados sin vida, tras activar un protocolo de rescate desde el domingo, cuando se dio el reporte por parte de las autoridades municipales.

Los protocolos de la búsqueda y rescate en la presa "Benito Juárez" de Santa María Jalapa del Marqués tenían como objetivo la localización de cuatro personas originarias de esta comunidad del Istmo de Tehuantepec, pero con residencia en la Ciudad de México, identificadas como José C. S. de 33 años de edad, Adrián V. de 21 años, Francisco C. M. de 9 años de edad, e Itzel C. M. de 6 años de edad.

Tras activar sus protocolos, afirmó la dependencia, tuvo una rápida respuesta por parte de la autoridad municipal de Protección Civil de Jalapa del Marqués, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, de la 12va Región Naval con sede en Salina Cruz con buzos especializados en búsqueda y rescate, quienes rescataron los cuatro cuerpos y los entregaron a sus familiares para los rituales funerarios.