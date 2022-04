Decisión sobre Ley Eléctrica 'no viola ningún tratado', asegura AMLO

Luego de que ayer jueves el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegurara que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que su gobierno haría lo propio, porque, afirmó, con esta decisión no se viola ningún tratado.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el embajador estadounidense tiene presiones por parte de legisladores y políticos que reciben dinero de corporaciones empresariales.

"Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pero nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre", dijo.

Presidente de México se dice contento con el aval de los ministros

-"¿Enviaría un equipo de abogados, presidente?", se le preguntó.

"No hace falta, no hay ninguna violación a ningún tratado (..) Llevamos buena relación con Ken Salazar y entiendo, hay presiones, ellos mismos, con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales, yo no voy a calificar si eso está bien o mal, pero así es. Entonces, un diputado, legislador, un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse, si hay una empresa que se siente afectada acude al Departamento de Estado", dijo.

Salazar indicó que espera un compromiso con el cambio climático

Ayer jueves, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo respetar la soberanía de México, pero que esta decisión abrirá litigios.

"El gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios", señaló.