De las risas a las fechorías; Markin López listo pare ser un villano en la novela Cabo

De las risas ha pasado a las fechorías. Luego de presentar su faceta cómica en la serie Vecina, Markin López se ha vuelto un villano en la telenovela Cabo que comenzó el pasado lunes por Las Estrellas con gran éxito.

"Mi personaje se llama 'Álvaro' es al antagonista. Me siento afortunado de encarnar a personajes tan diversos.

"Les voy a contar una anécdota. José Alberto Castro (productor de la novela) me dijo ya cuando estábamos grabando, 'No puedo creer que tú seas 'Rocko' el de Vecinos', y es que él me contrató sin conocerme, ubicaba al personaje, pero no sabía que yo era el actor que lo hago; esto está padre porque puedo hacer diferentes cosas y eso es una señal de que lo estoy haciendo bien, de que cada personaje tiene su espacio", mencionó.

(FOTO: ESPECIAL)

López charló en exclusiva con El Siglo de Torreón desde las locaciones de dicho melodrama protagonizado por Bárbara de Regil y Matías Novoa. Celebró el lagunero ser parte de este proyecto.

"Comenzamos este lunes 24 de octubre y en horario estelar, 9:30 de la noche. Está interesante este proyecto, el elenco está muy padre, las locaciones en Los Cabos han sido hermosas y la historia es genial". López mencionó que se trata de una nueva versión de Acapulco, cuerpo y alma(1995), historia creada en 1985 por María Zarattini.

"Cabo parte de tal trabajo de Zarattini que también se hizo en 2009 bajo el nombre de Sortilegio, sin embargo, es la base nada más, ya que esta telenovela tiene cosas diferentes, al igual que cada personaje y obviamente está actualizada".

Bastante contento, Markin dio los detalles de su papel, "Álvaro Ruiz".

"Es el cómplice de 'Eduardo'. Él se encuentra obsesionado con el personaje de 'Sofía'(Bárbara de Regil) y yo lo ayudo a llegar a ella, y entonces ahí empezamos a hacer manipulaciones, tranzas, juegos de poder".

Pese a que Cabo ya se estrenó, el lagunero informó que las grabaciones continúan. "Estamos 15 días en la Paz, Baja California y 15 días en los foros de la Ciudad de México. Dentro de unos meses terminaremos". ¨Por otro lado, Markin mencionó que pese a ser parte de proyectos exitosos y que han tenido horarios estelares (Vecinos, Te acuerdas de mí) obtener un protagónico como galán de novela no es algo que le quite el sueño.

"No siento que tenga el perfil de galán de telenovela, creo que mi perfil va por otro lado. Yo empecé por las plataformas, y al mismo tiempo que hago una novela salgo a realizar otras cosas, y eso me ha permitido desarrollarme más allá del ambiente de las puras novelas.

"Me encanta trabajar en Televisa y claro que sueño con protagonizar un proyecto, pero no desde la perspectiva de un galán, sino de un personaje que trascienda por lo que ofrezca y que forme parte de una trama chida",

El artista de igual manera informó que él continuará formando parte de la serie Vecinos. "El productor, Elías Solorio, me comentó que en enero comenzaremos a grabar las próximas temporadas".

Markin López se mostró entusiasmado de las oportunidades laborales que 2022 le brindó, pues además de Vecinos y Cabo, se le vio en una obra de teatro y en la bioserie de María Félix.

"Estoy muy agradecido con la vida. Es muy padre que los productores ya te ubiquen y te busquen. Me siento orgulloso, dejando la modestia a un lado, creo que mi trabajado me ha permitido seguir escalando peldaños".

En cuanto a la salida de la Liguilla del Santos Laguna, luego de que el Toluca eliminara al conjunto local, Markin externó que se puso triste, pero espera que el panorama mejor el siguiente torneo.

"Ese domingo (16 de octubre) estaba que me llevaba la fregada. Yo pensé que sí se armaba, el primer tiempo parecía que no iba a haber problema, pero luego todo se derrumbó".