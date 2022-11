De Billie Eilish hasta The Killers, este es el line up del Festival Tecate Pa'l Norte

La tarde de este jueves se dio a conocer el line up oficial del festival de música Tecate Pa'l Norte, el cual se llevará a cabo el marzo 31, el primero y dos de abril en Monterrey.

Entre los artistas invitados se encuentran Billie Eilish, Blink 182, Steve Aoki, The Killers, The 1975, 5 Seconds of Summer, Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, Carla Morrison y Julieta Venegas.

(FOTO: ESPECIAL)

Cabe destacar que aún se desconocen los días en que cada artista se estará presentando, por lo que se espera que las próximas semanas revelen más detalles.