De aprobarse Vía Crucis en Torreón, la asistencia será limitada

De aprobarse la realización del Vía Crucis viviente en el Cerro de las Noas de Torreón, se limitará la asistencia de los fieles católicos, además de que las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19, como el uso del cubrebocas y el distanciamiento social, se tendrán que atender de forma estricta.

Víctor Manuel Gómez, rector del Santuario de Cristo Rey, adelantó que el Viernes Santo las personas tendrán que subir caminando o por el Teleférico, ya no se permitirá el ingreso de vehículos. En años anteriores, se tiene registro de entre 5 y 6 mil personas que subían al Cerro a presenciar el Vía Crucis. En todo el día, el reporte era de 30 mil personas.

"Todavía falta que yo me junte con la Mesa Operativa y pongamos todo lo que son las recomendaciones de salud y de seguridad para todo mundo. Que no haya accidentes, que no haya deshidratados, el consultorio móvil, las ambulancias, los baños necesarios", dijo.

El sacerdote recordó que con motivo de la pandemia por el coronavirus, esta tradición religiosa se suspendió presencialmente al público, por lo que solo pudieron observarla a través de las redes sociales.

El rector del Santuario llamó a la población a que no se olviden de la Semana Santa, pues es un tiempo de reflexión y de encuentro con Cristo. "El Vía Crucis es una de las prácticas populares y de piedad muy importante en nuestro país y en el mundo, porque es una de las oraciones que el ser humano realiza como católico en este tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Semana Santa.

Hay que rescatarlo, hay que cuidarlo, hay que retomarlo y enriquecerlo, sin que se pierda ningún detalle de la importancia del Vía Crucis, que se celebra antes de la Pasión de Cristo", detalló.

El pasado lunes, el Subcomité de Salud de La Laguna informó que el tradicional Vía Crucis del Santuario de las Noas podría abrirse finalmente al público en este año, esto gracias a la baja de contagios, hospitalizaciones y muertes derivadas del COVID-19 en todo el estado de Coahuila.

"El padre Víctor (Santuario de las Noas) nos solicitó el día de hoy los permisos correspondientes para las celebraciones de Semana Santa, incluyendo el Vía Crucis en el Cristo de las Noas. Se van a analizar, lo más seguro es que sí le demos el permiso correspondiente, pero en la mesa de trabajo le daría ya a él los protocolos que tiene que seguir en materia de salud, para poder garantizar que la visita de quienes vayan al Cristo de las Noas, lo hagan de manera ordenada", señaló el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.