Daños en la Dirección de Seguridad Pública fueron con saña: Leticia Herrera

Durante la sesión de Cabildo de este jueves la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dio cuenta al Cabildo del estado en el que recibió el edificio de Seguridad Pública, razón por la que fue el propio director de la corporación, Iván Torres, quien habló ante los regidores de los daños intencionales que se hicieron al interior y que afectan la moral y el ánimo de los policías a quienes en la presente administración buscarán incentivar económicamente en el caso de que realicen importantes detenciones de delincuentes.

Antes de eso la presidenta había dado una buena noticia al Cabildo respecto al apoyo que recibirá nuevamente de los empresarios en cuanto a la adquisición de patrullas en vista de las condiciones en las que la pasada administración municipal dejó a la Policía.

Mencionó que será un segundo bloque de unidades, entre 12 y 25 vehículos y 4 cuatrimotos donadas por los empresarios que de esta manera han manifestado su confianza a la actual administración.

El director de Seguridad Pública, Iván Torres, mencionó al Cabildo que al iniciar encontraron 11 unidades de las cuales 4 estaban en condiciones que ponían en riesgo a los conductores. Habló de las deficiencias del edificio, lo que recayó en el ánimo del capital humano con el que cuentan.

La alcaldesa dijo que se tienen documentados los daños que se hicieron a propósito en el interior del edificio al término de la pasada administración municipal, incluso con fotografías.

Al respecto el regidor de Morena, Armando Navarro, dijo: "Me parece inaudito que alguien con saña destruya algo que es del pueblo", por lo que quería visitar las instalaciones ante lo cual el director, Iván Torres dijo que lo podían llevar ese mismo día a constatar los daños.

El coordinador de la fracción de Morena, Yahir Vitela, dijo: "No seremos coadyuvadores" de quienes hicieron ese tipo de daños pero aseguró que están con ojos vendados de lo que se comenta aunque a favor de que se finquen las responsabilidades que resulten, mismas que serían para personas de la pasada administración municipal de la cual también formó parte.

El regidor panista Uvaldo Nájera pidió que si se conoce a los presuntos responsables que se tomen acciones legales en su contra.

La alcaldesa dijo que sí le interesa que todo el Cabildo esté enterado de esa situación.

"Sí me interesa que todos lo vean porque de verdad fue saña, no tiene otro nombre pero si hubiéramos estado nosotros y si hubiéramos dejado nosotros en esas condiciones hubieran dicho Leticia Herrera fue la que dejó así, yo ya los conozco", aseguró.

La presidenta también adelantó que su hermano, Ernesto Herrera, dará una donación de su recurso personal para Seguridad Pública y el director dijo que se va a incentivar a los policías de forma económica que realicen detenciones importantes de asaltantes identificados o casos especiales.

"Nosotros no nos andamos llevando, al contrario le ponemos de la bolsa porque acuérdense que a mí hasta me hicieron (en la pasada administración) un teatro de que me había robado 600 millones de pesos", dijo la presidenta.

Al respecto de este comentario ninguno de los regidores de Morena, ni al menos los que formaron parte del Cabildo anterior de la pasada administración morenista, mencionaron una sola palabra pese a que fue en esa administración cuando se realizó el señalamiento formal en contra de la edil.

NO PASA CHAROLA

"No es pasar charola, es la confianza porque es la confianza que le tienen al gobierno de Leticia Herrera. Aquí no recibimos lana de nadie, es en especie. Estoy muy contenta con la respuesta de los señores empresarios y falta que visite a los de la Ciudad de México que son amigos de la familia Herrera", aseguró ante el Cabildo.

Para la próxima semana también anunció que esperan contar ya con el Grupo de Reacción Inmediata, mismo que requerirá de vehículos especiales que tendrán ellos y que no son parte de la donación pues dijo que es un parque vehicular muy costoso.

"Tengo la autoridad moral para decir 'no hay dinero, pero yo sé cómo hacerle para tener lo necesario' para que la ciudadanía tenga lo que se merece y no cualquier presidente puede decir eso", dijo la alcaldesa, pues mencionó que habló además personalmente con la persona que tiene el comodato del edificio de la Guardia Nacional.