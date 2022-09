Danna Paola volverá a Torreón 'más sexy que nunca'

“Más sexy que nunca”, Danna Paola volverá a La Laguna, pero no será pronto, sino hasta el año que entra.

La intérprete de Mundo de caramelo anunció ayer en redes sociales más fechas que conformarán su gira XT4S1S y entre ellas figura Torreón.

Será el 17 de febrero cuando la también actriz se presente en el Coliseo Centenario.

Jorge Mata, director general de ShowCase, empresa que labora de la mano del Coliseo dijo que será un evento que presentarán en alianza con Apodaca Music Group. Por su parte, el recinto de igual manera ya confirmó el recital de la joven.

La preventa de boletos comenzará el 14 de septiembre por medio de un conocido banco, y al día siguiente se abrirá al público en general.

La última vez que Danna actuó en Torreón fue en 2018 como parte de un evento masivo.

Hace unos días, la cantante mencionó que ya no dejará que las criticas hacia su físico la dañen, pues hoy se siente al máximo.

"Hoy en día me siento más sexy que nunca. Me ha dejado de importar lo que opinan o lo que dicen o no dicen de mi. Estoy feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo...Creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más", expresó recientemente.