Danna Paola llora al saber cuantos boletos vendió en el Auditorio Nacional

Danna Paola agradeció entre lágrimas haber logrado en preventa "sold out" en el Auditorio Nacional, donde se presentará por primera vez el próximo 16 de noviembre.

Apenas hace unos días anunció la gira que hará por México como parte de su TOUR XT4S1S, y ahora, a través de TikTok anunció sorprendida que ya se habían terminado los boletos, por lo que prepara el anuncio para una segunda fecha en la Ciudad de México.

Danna dijo emocionada y llorando que está feliz que su carrera la siga sorprendiendo, y confesó no poder creer la respuesta del público. La cantante de 27 años prometió que dará un excelente show y que el público no saldrá decepcionado.

"No tengo palabras, se los juro. "Sold out" en preventa de mi primer Auditorio Nacional... ¿es enserio? Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición super grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida", expresó.

(FOTO: ESPECIAL)

Los otros tres conciertos que Danna tiene confirmados, son:

-11 de noviembre – Guadalajara – Auditorio Telmex-19 de noviembre – Monterrey – Auditorio Citibanamex-9 de diciembre – Mérida – Foro GNP Seguros.

Danna, que se ha presentado en Europa, Estados Unidos y varios lugares de Latinoamérica, ha recibido nominaciones en los Premios Juventud, Kids Choice Awards y ha sido reconocida como "Celebrity Crush" en los MTV Miaws 2022.