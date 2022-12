Daniela Álvarez habla de la novela Corona de lágrimas 2 y de su deseo de hacer cine

La secuela de Corona de lágrimas se ha mantenido en el gusto del público, algo que ha mantenido feliz a Daniela Álvarez, quien forma parte del elenco.

"Me encanta que la novela esté gustando. Siempre las segundas partes son complicadas y más con una que fue tan esperada y que además pasaron tantos años para que saliera.

"Estoy contenta de ser parte de esta historia; compartiendo créditos con estrellas como Victoria Ruffo, Arturo Carmona o Mane de la Parra", manifestó en entrevista. Álvarez charló con El Siglo de Torreón de su trabajo en la novela y de los aprendizajes que le ha brindado el melodrama producido por Televisa.

Dentro de Corona de lágrimas 2, Daniela encarna a "Erendira", papel que le ha gustado bastante desarrollar y que le ha permitido crecer como artista. " 'Erendira' es algo diferente a lo que había hecho en mis últimos dos proyectos, aunque eso sí, siempre con una bondad, algo que han compartido mis papeles, pero 'Erendira' es más seria. Tiene un corazón de oro y lo da todo por sus niñas, ya que ella creció sin papás y no quiere que las pequeñas vayan a sufrir", sostuvo.

Durante la amena charla, la nacida en Cuernavaca, Morelos compartió que "Eréndira" le ha enseñado lecciones bastante positivas.

"Ciertas cosas de ella me resuenan. 'Erendira' pasa por un episodio del miedo al abandono que ya vivió y no a propósito, pues, sus papás no decidieron morirse; sin embargo, todos tenemos miedo al abandono de pareja o que no seamos aceptados y 'Erendira' es o que intenta sobrepasar, es algo que viene cargando de su pasado y tendrá que dejarlo atrás para poder ser feliz y eso es lo que todos tenemos que hacer para que tengamos una bonita vida!".

Daniela mencionó que Corona de lágrimas aún tiene muchas historias que contarles a sus televidentes que están al pendiente día a día. "Vienen más situaciones complicadas y cosas buenas para los personajes. No se deben perder ni un solo capítulo", expresó.

Por otro lado, Daniela Álvarez mencionó que no se puede quejar, ya que trabajo no le ha faltado en los últimos años.

"Afortunada he sido, ojalá que siga así y que se sigan sumando cada vez más proyectos retadores. Estoy agradecida por todos los proyectos que han arribado a mi vida para crecer de diversas maneras".

La entrevistada lamentó que la pandemia de COVID-19 haya frenado tantas actividades como la de los espectáculos, pero aplaudió como poco a poco se fue reponiendo.

"Ya casi ni se siente y eso es una bendición. Parece que ya salimos de esa pesadilla. Espero que todos hayan aprendido lo que tenían que aprender".

Pese a que su carrera se ha ido por el lado de las series y las novelas, Daniela mencionó qué es lo que también desea hacer.

"Me encantaría incursionar en el cine y ese es uno de los sueños que aún no he cumplido. De igual manera deseo realizar una obra de teatro.

Daniela Álvarez pidió a los laguneros que no dejen de ver Corona de lágrimas 2 y les deseó un gran año y una bonita Navidad.