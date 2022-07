Daniel Hamdan: entusiasmo, pasión y deporte

Desde su infancia, la vida de Daniel Hamdan Tolentino parecía estar destinada al constante movimiento. Originario de Querétaro, a los 11 años arribó a Torreón, donde continuó jugando tenis, deporte que empezó a experimentar desde la edad de siete años.

A los 14 viajó a la Academia IMG en Florida, lugar cuyo objetivo es ayudar a los atletas a alcanzar sus objetivos de rendimiento. Ahí convivió con la jugadora de tenis profesional Melissa Middleton y otros jugadores.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

Un año después de esta experiencia, regresa a Torreón a terminar la secundaria y se traslada a Monterrey a la Academia de Alto Rendimiento de Fernando Ochoa, donde recuerda comenzó su carrera profesional a los 17 años.

Desde entonces, Daniel Hamdan ha dedicado su tiempo a su familia, a viajar, a los deportes extremos y a la enseñanza de algunas otras disciplinas deportivas.

¿Cómo dirías que es Daniel Hamdan?

Daniel Hamdan es una persona con espíritu joven, entusiasta, que ama enseñar el deporte de raqueta y hoy en día el de paleta, como el pádel tenis.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Cómo empezó tu afición por el pádel?

Al regresar a Torreón después de viajar y vivir en varias partes del globo como California, Texas, Florida, etc. Me encuentro con que es un boom el pádel. Mi tío Francisco Hamdan, quien fue uno de los fundadores de este deporte aquí en Torreón, me invita un día a a enseñar técnicas y juego de pádel a los integrantes de Las Villas. Poco tiempo después me invitan a participar en una piquita y me divierto como niño, de ahí que le agarré gusto al pádel y me metí con todo, a jugar las ligas, torneos y aprovechar lo divertido de este deporte.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Por qué crees que ha aumentado el interés por este deporte?

Pues el pádel es un deporte muy social donde todos pueden participar, ya que las exigencias deportivas son motrizmente accesibles, además de la mucha difusión y creación de canchas en todo Torreón, que ahora son más de 170 .

¿Cómo ves el surgimiento de nuevos torneos de pádel en la región?

Es muy positivo la cantidad de torneos infantiles y amateur, las ligas que duran tres meses mantienen los juegos en todos los clubes.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Cuál es la importancia de tener un buen entrenador que te guíe en esta disciplina?

Es importante que tu entrenador esté enfocado y lleve un programa de inicio a fin en cada entrenamiento, siempre acorde al avance progresivo del alumno.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás jugando al pádel?

Pasar tiempo con la familia. Me gusta ir a acampar, escalar, nadar en la presa y viajar.

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Mi filosofía de vida es muy simple. El respeto como base fundamental desde mi persona para con todos y todo lo que me rodea y la confianza de ser y dejar ser a los demás tal y como quieran ser, así apoyando, respetando y dando confianza a las personas.