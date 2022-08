Dan prisión preventiva a mexicana que robó botellas de vino en España

La mexicana Priscila Lara Guevara, de 29 años y quien ganó el concurso de Miss Earth por el Estado de México, en 2016, y su cómplice Constantín Gabriel Dumitru, de 47, quedaron en prisión provisional y sin fianza, en España, por el robo de 45 botellas de vino del hotel-restaurante Atrio, valoradas en 1.7 millones de euros.

El diario "Vanguardia" reportó que así lo determinó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres (Badajoz, España), que instruye el espectacular robo de las botellas, algunas de colección.

Mencionó que "se les acusa de un delito de robo con fuerza, por lo que podrían ser condenados a un máximo de 6 años de prisión".

Su abogada Sylvia Córdoba Moreno no ha podido hablar con ellos ni verlos, "yo no puedo llamarlos, tienen que ser ellos quienes hagan la primera llamada, pero en cuanto pueda iré a visitarlos", reportó el "Diario.es".

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha insistido en que con ellos se ha seguido el mismo procedimiento que con cualquier otra persona, y han ingresado en los módulos normales después de ser valorados por el equipo disciplinar que ve a todos los internos, indicó el medio.

"Elevado riesgo de fuga"

La magistrada María del Ara Sánchez justificó la decisión de enviarlos a prisión, en primer lugar, en el "elevado riesgo de fuga", un extremo que desmintió la propia abogada de la defensa, porque según aseguró, sus defendidos en ningún momento han tenido la intención de huir y argumentó que en esos seis meses que han visitado al menos cuatro países de Europa "no se estaban fugando", sino que "estaban de vacaciones", mencionó "El Periódico Extremadura".

De acuerdo con este último medio: "Ambos están imputados por robo con fuerza en establecimiento abierto al público, castigado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel. No obstante, en este caso el juzgado contempla la posible concurrencia de dos agravantes, el primero por el elevado valor económico de las botellas, valoradas en 1.6 millones de euros, y en segundo lugar, por valor cultural y artístico debido a su exclusividad".

En contraparte, "la defensa de los acusados reitera su inocencia y avanza que recurrirá el auto y pedirá su traslado a Madrid, donde ambos tienen fijado su lugar de residencia. No obstante, concretó la abogada que no solicitarán este trámite hasta que no se incorpore la jueza titular de las vacaciones".