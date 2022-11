Dan de alta a diez pacientes de meningitis en Durango

Son al menos 10 pacientes de meningitis a las que han dado de alta en el Hospital General 450; ellas tienen que estar asistiendo a una entrevista semanal con el neurólogo del mismo nosocomio.

Manuela es la mamá de una mujer que dio positivo a meningitis, Carmen de apenas 21 años de edad, quien dio a luz a un bebé a finales del mes de junio de este año y que durante julio vivió un calvario junto a su esposo, ahora desempleado, y su madre.

Carmen se atendió de su embarazo el 29 de junio en uno de los hospitales que está clausurado, ubicado por calle Negrete.

Le cobraron 20 mil pesos por el parto, pero lo que se suponía era alegría, en julio se convirtió en una pesadilla económica, emocional y mentalmente.

INICIA EL CALVARIO PARA CARMEN

Apenas a dos semanas de haber dado a luz, a Carmen le empezaron los dolores intensos de cabeza y fiebre e inició el peregrinar de consultorio en consultorio, de médico en médico y todos le decían diagnósticos diferentes y todos le daban medicamentos diferentes, incluso antibióticos que tenía que cambiar cada vez que visitaba a un médico.

A Carmen se le empezó a paralizar el cuerpo, empezó a caminar arrastrando un pie, no podía mover un brazo a tal grado que fueron al Hospital General 450, ahí le dijeron que lo más probable era que la habían "picado mal" cuando le hicieron la cesárea; así que la turnaron al Materno Infantil.

DECEPCIÓN EN EL MATERNO INFANTIL

"Ese fue el colmo, el médico que estaba en Urgencias del Materno Infantil al verla lo único que dijo fue que mi hija tenía infección en el oído, pero nunca la revisó, nunca le checo los oídos, eso fue el colmo de los colmos", acotó.

Manuela se salió decepcionada del Materno Infantil, no podía creer la atención que le dieron a su hija.

POR FIN, ALGUIEN LES DICE QUE ES MENINGITIS

Finalmente, para los últimos días de julio, dieron con un especialista que tiene su consultorio cerca del 450 y que atiende también en dicho nosocomio. Él le dijo que su hija podría tener meningitis y que únicamente de los estudios el costo sería de cerca de ocho mil pesos.

"Yo ya estaba gastada, no teníamos dinero para más y se lo dije al doctor, quien entonces me dio una orden para que atendieran a mi hija en el Hospital General 450 como posible meningitis", comentó.

Sin embargo eso no es todo, en el HG 450 le hicieron un primer estudio de sangre y el doctor dijo que no veía en la sangre algo que indicara que tuviera meningitis por lo que manifestó que no era meningitis.

A pesar de lo que decía el especialista, en Urgencias del HG le expresaron que no era meningitis y solo le dieron antibióticos para bajarle la fiebre.

EL GINECÓLOGO DE CARMEN, JAMÁS CONTESTÓ

Manuela le marcó en varias ocasiones al ginecólogo que atendió a su hija en el parto, pero éste no atendía las llamadas.

De tanto insistir, por fin en el HG 450 un neurólogo ordenó una tomografía para Carmen y el día que el especialista habría de revisar el resultado de la misma, le cancelaron la cita porque el neurólogo salió de Durango y nadie vio a Carmen ni sus resultados.

Esta última fue recuperando poco a poco la movilidad, su madre asegura que fue gracias "a tanto y tanto antibiótico", pero seguían los dolores fuertes de cabeza; pese a ello, empezó a mejorar en sus movimientos, volvió a caminar bien.

Cuando surgió todo lo relacionado a la meningitis aséptica, Manuela se dio cuenta que todos los síntomas coincidían con los de su hija, así que volvió a hablarle a su ginecólogo, quien por fin respondió, pero al escuchar de todos los síntomas solo le dijo "¡Ah caray!".

EL DÍA QUE FUE HOSPITALIZADA

Carmen fue finalmente hospitalizada en el Hospital General 450 el 10 de noviembre como paciente de meningitis aséptica, pero la dieron de alta el martes 15, solo duró cinco días hospitalizada.

"Lo curioso es que a Carmen", comenta su madre Manuela, "le dice que va a estar asistiendo cada semana con el neurólogo en el mismo Hospital General 450, pero nos pidieron firmar como alta voluntaria", acotó, incrédula de que les dijeran que era alta voluntaria.

Finalmente, Carmen está en casa, de repente tiene los dolores de cabeza, pero ya no con la misma intensidad de antes. El negocio de comida que tenía lo tuvieron que cerrar porque no lo podía atender por los intensos dolores de cabeza, ya que estuvo paralizada de la mitad de su cuerpo y porque se la pasaban más tiempo del día con un médico que en casa.

CARMEN SE QUEDA SIN NEGOCIO Y SU ESPOSO DESEMPLEADO

El esposo de Carmen trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del Estado pero como era de contrato fue dado de baja en octubre, así que se quedaron sin negocio y sin trabajo.

Así como el caso de Carmen, al menos 10 mujeres han sido dadas de alta de meningitis aséptica y todas ellas han formado un chat donde están al pendiente de ellas mismas y de lo que está sucediendo por la meningitis aséptica; todas sufren y todas lloran cuando se enteran de que falleció otra más.