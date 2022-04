Da tristeza ver a Gómez Palacio: Leticia Herrera

La candidata de Va por Durango (PRI-PAN-PRD), Leticia Herrera Ale, dio una rueda de prensa en las instalaciones del PRI de Gómez Palacio con motivo del arranque de su campaña, donde dio a conocer algunas de sus propuestas y la visión que tiene para gobernar esta ciudad.

"La gente quiere tener su calle pavimentada, su calle alumbrada y que se le atienda, y sus plazas públicas como se tenían antes, limpias, bien hechas. Me da tristeza salir a la calle porque he recorrido Gómez en este tiempo y no sé cómo decirles y cómo explicarles cómo lo encontramos y cómo lo veo yo. Yo creo que los gomezpalatinos no merecen, no merecemos un trato de esta manera", declaró Herrera Ale.

También habló de la necesidad de crear una policía rural, cuyos elementos pasen los exámenes de control y confianza y se dejen de cometer abusos. Para tener más patrullas dijo que pediría el apoyo de la iniciativa privada.

"Pediría el apoyo de la iniciativa privada que siempre me la ha otorgado, en donación de patrullas para el medio rural y sé que lo voy a conseguir. La iniciativa privada, siempre cuando les he pedido el apoyo me lo han dado. La vez pasada fueron 31 patrullas las que nos hicieron favor de donarle al pueblo de Gómez Palacio por parte de los empresarios", dijo.

Ante el cuestionamiento de un medio de comunicación respecto a si se requiere experiencia para el manejo de los recursos públicos, la candidata aseguró: "Se requiere que no te los robes y se requiere que es un dinero que a mí me enseñó mi padre, que un centavo que esté allí en una mesa y no sea suyo ahí lo deje, porque no es suyo (...) tengo esa enseñanza de mi padre ese legado y no lo voy a pisotear ni enlodar. Yo soy una guerrera que vengo de una familia que no le duele meterse la mano a la bolsa para ayudar al que menos tiene y eso no es nuevo. Lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo y decirle a la ciudadanía que como siempre, si me dan la oportunidad y me brindan su apoyo seguiré sirviéndoles sin cobrar un solo centavo... Mi sueldo lo seguiré donando a quién más lo necesita", dijo Leticia Herrera.

VER MÁS Esteban Villegas promete llevar beneficios de su gobierno a todo Durango

El candidato resalta la importancia de impulsar el desarrollo de todos los municipios por igual

Ante el cuestionamiento en particular, la candidata no denostó la consulta popular de Revocación de Mandato del presidente López Obrador y por el contrario, aseguró que siempre lo va a respetar, pues hay temas importantes en La Laguna que requieren de su apoyo.

"Yo quiero decirles una cosa, soy candidata por la coalición, pero siempre voy a respetar al señor presidente de la República... Siempre, porque hay un programa que todos lo conocemos, el de Agua Saludable y es urgente que el señor presidente siga con ese proyecto porque en menos de 8 años vamos a estar arañándonos, peleándonos y con guerras porque no vamos a tener una gota de agua para beber. Que me diga el presidente que quiere que yo haga y lo hago de inmediato".