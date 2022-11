Da inicio la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022

La tradición catarí y la modernidad se mezclaron en la ceremonia de inauguración del Mundial 2022, en el estadio Al Bayt de Al Khor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar la competición y escenario del primer partido, entre la selección anfitriona y la de Ecuador.

El escenario del acto no podía ser más adecuado. El estadio toma su nombre de las bayt al sha'ar, las tiendas tradicionales que usaban los nómadas de Catar y de la región del Golfo y su estructura se asemeja claramente a ellas.

(FOTO: AP)

Bajo la presidencia del emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, muy aclamado por el público, el primer Mundial de la historia en Oriente Medio exhibió una ceremonia rápida, de media hora, por momentos muy sentida, en la que se mostraron las raíces del país, su vinculación al desierto, y se quiso mandar un mensaje de unidad y de modernidad.

La sorpresa de la noche vino cuando el famoso actor Morgan Freeman apareció en el escenario, donde aseguró que "el fútbol da la vuelta al mundo y el que une a las naciones une también a las comunidades".

(FOTO: AP)

A los pocos minutos y después de una presentación qatarí, las canciones del Mundial comenzaron a sonar; desde We are one de Pitbull, Waka Waka de Shakira y La Copa de la vida de Ricky Martin, así como las mascotas de los pasados mundiales.

Jungkook de BTS presentó la canción Dreamers, en medio de un baile digno del ídolo. Junto al cantante catarí Fahad Al Kubaisi, lo que también supone, según los organizadores, una llamada a la unidad de "toda la humanidad, salvando las diferencias a través del humanismo, el respeto y la inclusión".

(FOTO: AP)

En la ceremonia hubo pequeños homenajes a las 32 selecciones, como breves fragmentos de canciones típicas con las que las aficiones las animan, y a ediciones precedentes de la Copa del Mundo, con la salida y despliegue de las mascotas, entre ellas Gauchito y Naranjito, así como con himnos de los últimos torneos, entre ellos el Waka Waka de Shakira.

(FOTO: AP)

Previamente el exjugador Marcel Desailly, campeón mundial con Francia, introdujo el trofeo de la Copa del Mundo que ganaron los 'bleus' hace cuatro años en el Luzhniki moscovita y durante más de tres horas varios miles de seguidores ecuatorianos se hicieron notar en uno de los fondos del coliseo de Al Khor.