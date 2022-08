Cuidado con el empeño en este regreso a clases

El regreso a clases está cada vez más cerca y muchas familias requieren de un presupuesto considerable para hacer frente a la compra de útiles escolares, por lo que consideran el empeño, al ser una opción de financiamiento que les permite obtener dinero de manera inmediata a cambio de dejar en prenda algún artículo.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda cerciorarse de hacerlo con quien ofrezca el mejor avalúo de la prenda y la mejor tasa de interés sobre el préstamo. Considera que a menor tasa de interés, la cantidad a pagar al momento de refrendar o desempeñar también será menor.

Es recomendable comparar entre diferentes casas de empeño para que elijas la que mejor valúe tu bien, ya que el porcentaje del monto de préstamo sobre avalúo influye en el monto de interés cobrado, toda vez que las casas de empeño pueden incrementar sus intereses y comisiones basándose en que te otorgan el 100% del préstamo conforme al avalúo.

Si no pudiste refrendar o desempeñar tu prenda dentro del plazo pactado y la casa de empeño la vendió, existe la posibilidad de obtener una demasía o remanente, esto significa que puedes recuperar una cantidad de dinero después de la venta de tu artículo. La mayor parte de los consumidores que pierden sus prendas, no lo solicitan. Para que no te suceda, cuando empeñes una prenda infórmate sobre los términos y condiciones del remanente o demasía.

Para recuperarlo, consulta fechas, una vez pasado el plazo de refrendo o desempeño, verifica en el contrato la fecha de comercialización y el tiempo para recuperar la demasía o remanente. Investiga si tu prenda se vendió y si generó un saldo a tu favor. La casa de empeño deberá entregarte la demasía o remanente en efectivo.

En 2021, la Profeco recibió 480 en relación a casas de empeño, 72 por ciento fueron conciliadas. Los principales motivos de reclamación fueron la negativa a la entrega del producto, negativa a cambio o devolución, negativa a la devolución de depósito, negativa a corregir errores de cobro, negativa a hacer efectiva la garantía.

Algunas recomendaciones:

Las casas de empeño están obligadas a tener a la vista del consumidor la constancia que acredite su inscripción ante el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE).

Asegúrate que la vigencia y los datos de la constancia sean correctos.

Si puedes escanea el código QR, esto te servirá para verificar que la constancia sea auténtica, o búscala por su nombre comercial y domicilio en: https://rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php

Debe contar con un contrato de adhesión inscrito en la Profeco, esto garantiza que no habrá cláusulas abusivas. El contenido debe ser

idéntico al autorizado. Consúltalo en: https://rpca.profeco.gob.mx/index.html.

Utiliza el buró comercial de la Profeco para saber si la casa de empeño cuenta con quejas. Revísalo en: https://burocomercial.profeco.gob.mx/

Compara el préstamo y forma de pago que más se adapte a tus necesidades en más de una casa de empeño.

Lee el contrato, verifica los términos y condiciones, investiga si hay cobros extra, pregunta por el cobro de comisiones y costos adicionales.

El interés se calcula sobre la deuda principal, recuerda que no pueden calcular intereses sobre intereses de la cantidad a pagar, únicamente se calculan sobre la deuda principal.

Entérate de los artículos que reciben para empeño y los plazos de pago.

Observa, analiza y comprueba que el cobro del Costo Anual Total (CAT) sea correcto. Puedes utilizar como referencia la Calculadora del Costo Anual Total del Banco de México en: https://www.banxico.org.mx/CAT/

Asegúrate que la báscula donde pesan tu joyería tenga el holograma de verificación de la Profeco.