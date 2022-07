Cuestionan ausencia de AMLO en ceremonia para 14 marinos fallecidos en desplome de helicóptero

Legisladores de oposición cuestionaron la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en los funerales, ni se honrara a los 14 marinos fallecidos durante el operativo para capturar al narcotraficante, Rafael Caro Quintero, así como también demandaron que se esclarezca si la DEA participó o no en la detención.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, lamentó que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no honrara a 14 marinos que murieron después de participar en la captura de Caro Quintero, luego de desplomarse en Los Mochis, Sinaloa, el helicóptero de la Armada de México en el que viajaban.

"No es pepita y cacahuate dar la vida por el país, no son cualquiera", dijo en tribuna y agregó "cuanto no demostrar el peso, la presencia, la figura, la encarnación del Estado" por lo que debimos estar allí para decirle a sus familias estamos con ellos.

"Porque les hemos dejado que repartan libros de texto gratuito, combatan el huachicol, combatan la seguridad nacional, pongan multas en los aeropuertos, vigilen las aduanas y cuando mueren 14 de ellos no somos capaces de estar ahí…nosotros los mandamos, murieron por nosotros", lamentó.

Itzel Josefina Balderas, diputada del PAN, dijo que lamentablemente 14 elementos perdieron la vida y uno más quedó gravemente herido, "un hecho que, por cierto, no fue suficiente para que Andrés Manuel López Obrador, comandante de las Fuerzas Armadas, acudiera a los servicios funerarios de las víctimas. Es penoso, es lamentable la poca sensibilidad, la indiferencia de nuestro Presidente ante este hecho tan lamentable".

Cuestionó la opacidad respecto al operativo y apuntó "¿Quién determinó el operativo? ¿López Obrador tenía conocimiento? ¿Cuántos elementos de la Marina participaron? ¿En qué consistió la participación de la DEA?".

"¿Desde cuándo lo estaban investigando? ¿Por qué se habla de una detención ilegal? ¿Cuántos helicópteros o unidades aéreas participaron en este operativo? Y no se han informado tampoco las razones del accidente, las causas del desplome", subrayó.

Noé Fernando Castañón, senador por Movimiento Ciudadano, lamentó la pérdida irreparable de los 14 valientes marinos que participaron en el operativo, sino también de todos y cada uno de los hombres y mujeres de la Marina, las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, otrora Policía Federal y de los elementos de nuestras corporaciones estatales y locales que han perdido la vida en servicio desde que inició la mal llamada guerra contra las drogas.

"Nuestras condolencias deben de ir acompañadas de acciones concretas en el plano legislativo que permitan garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que se dedican a labores de seguridad pública y para nuestros elementos de las Fuerzas Armadas".

Indicó que frente a esto debemos insistir: se debe revisar de manera integral la Estrategia Nacional de Seguridad pública que no está dando resultados reales.