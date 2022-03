Cuestionan a AMLO sobre autonomía de Banxico por adelantar anuncio de alza en tasas de interés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó y cuestionó el madruguete del presidente Andrés Manuel López Obrador al Banco de México (Banxico), al anticipar la información sobre las tasas de interés.

"¿Y la autonomía del Banco de México?", cuestionó el presidente nacional del PAN, luego de que López Obrador informara en la conferencia mañanera que las tasas de interés serán de 6.5%, un aumento de 50 puntos base, ello unas horas antes de que el organismo autónomo lo hiciera público.

"El gobierno morenista no se cansa de violentar equilibrios constitucionales y órganos autónomos", indicó Cortés.

En Twitter agregó que el hecho de que López Obrador filtrara información y decisiones de Banxico es ilegal, irresponsable y una clara violación a la autonomía de la institución.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, fue cuestionado sobre si lo ocurrido en la mañanera es una alerta a un debilitamiento de la autonomía del Banco de México.

Descartó que la autonomía del Banco de México (Banxico) esté en entredicho, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantara que el Banco central incrementaría la tasa se interés 50 puntos base, como más tarde ocurrió.

El coordinador de Morena señaló que si el día anterior se tomó la decisión al interior de Banxico y se formalizó hasta este jueves, no existe menoscabo a su autonomía.

"Debe de actuarse con mucha mesura tratándose del Banco de México, a mí me parece que si el día de ayer se tomó la decisión por unanimidad por los miembros del Banco de México y hoy se expresó, era una decisión que hoy se va a formalizar, yo no le otorgaría un daño, un menoscabo, una falta de autonomía del Banco de México", explicó.