Cuauhtémoc Blanco exhorta a Congreso de Morelos a separar del cargo a fiscal Uriel Carmona

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo exhortó a las y los diputados del Congreso del Estado a valorar la permanencia del fiscal general Uriel Carmona Gándara ante los hechos recientes, y ante la falta de resultados en otras carpetas de investigación, que la sociedad reclama su esclarecimiento.

Blanco realizó una gira de trabajo por el sur del estado y ahí respondió sobre la remoción del titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), e indicó que esta es una atribución que compete directamente al Poder Legislativo.

"No me toca a mí separarlo o destituirlo del cargo, son los diputados quienes deben tomar esa decisión", expresó al reiterar que la FGE es un organismo autónomo.

Por otra parte, secundó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de Ariadna "N", a fin de que se esclarezcan las investigaciones correspondientes y se castigue a quienes resulten responsables de su fallecimiento.

"Que lo tome la Fiscalía General de la República, saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto; siempre le he dicho al Fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto… entonces, ojalá y se resuelva en la Fiscalía General de la República, creo que sería muy importante", afirmó.

Ayer lunes, el presidente del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, afirmó que pedirán al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, una aclaración sobre la discrepancia entre las necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense de la dependencia morelense y aquella que realizó el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

En Morelos, el fiscal es elegido por las dos terceras partes del Congreso del Estado mediante una terna enviada por el gobernador en turno, y cada seis meses debe presentar un reporte del trabajo desarrollado para ser evaluado por los legisladores.

En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso morelense exhortó al fiscal Uriel Carmona a trabajar en conjunto con la fiscalía de la CDMX, pero primero que explique la discrepancia entre las necropsias.