¿Cuánto gana Mariah Carey por su éxito navideño All I Want for Christmas Is You?

Mariah Carey, la voz detrás del exitoso tema "All I Want for Christmas Is You", se ha posicionado como una de las artistas con mayores ventas de todo el mundo, pero ¿cuántas ganancias le ha generado su popular tema? Te decimos.

En la décima semana de diciembre de este año, la pegajosa melodía ya encabezaba la lista del Billboard Hot 100. De acuerdo con la página, lleva más de tres años apareciendo en el primer lugar durante la época decembrina.

"All I Want for Christmas Is You" de su álbum "Merry Christmas", que salió a la luz en el 1994, alcanzó por primera vez el top 10 en diciembre en 2017 y lo mismo sucedió para 2018, 2019, 2020 y 2021.

En cuanto a la cantidad de reproducciones, la canción atrajo 41,4 millones y vendió 11,000 descargas en Estados Unidos, cifras que se reunieron del 9 al 15 de diciembre de 2022: señala "Luminate".

"Billboard" también refiere que a nivel gobal, Carey recaudó en 2021 cerca de 4.5 millones de dólares y 1,66 millones en regalías de la publicación, por lo que recibiría casi 120 millones de pesos. Asimismo se estima que obtiene 3 millones de dólares por año.

Tras el lanzamiento hasta el 2021, habría recaudado 72 millones de dólares, refiere "The Economist", aunado a ello, en la plataforma de Spotify recibe aproximadamente 2 pesos por reproducción.