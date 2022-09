¿Cuánto cuesta un traje de baño de Celia Lora?

Celia Lora es sin dudas una de las actrices, modelos e influencers más mediáticas de nuestro país. La joven de 38 años ha trabajado para diversas marcas y publicaciones, incluyendo la revista Playboy, así como en el reality show Acapulco Shore, el cual fue transmitido por el canal internacional MTV.

Celia Lora también ha logrado cosechar muchos fanáticos a nivel mundial gracias a su cuenta en el popular sitio OnlyFans. En dicho sitio Celia deslumbra a sus seguidores con sus diversos modelos de trajes de baño, los cuales incluso también comparte en su feed de Instagram. Es por ello que hoy te diremos dónde comprar los trajes de baño de la modelo.

Recientemente Celia Lora realizó una sesión de fotos junto a Lizbeth Rodríguez, y en la misma tuvieron más de 15 cambios de ropa. "Tengo una lista bastante larga, pero tengo muchas fotos ya hechas, a mí en un día me gusta hacer muchas, unos 15 cambios (de ropa), ahorita pues como casi nunca estoy, tengo fotos hasta para un año, pero algunas que me faltan son las de Acapulco Shore que tienen Only y con Lizbeth por fin pude hacer algo", aseguró la joven.

Los modelos de traje de baño que Celia Lora lució en dicha sesión de fotos forman parte de su nueva línea de bikinis, la cual se llama "Celi Sheli". Dicha marca de ropa surgió tras la frustración de Celia al no conseguir ropa interior de su talla. Algunos modelos se consiguen por $1.000 pesos mexicanos.

"Celi Sheli Bikinis, se creó con el objetivo de ser una marca incluyente, para todas las mujeres, especialmente para aquellas que se nos dificulta encontrar la talla ideal, nació con la necesidad de responder a quienes me preguntaban ¿dónde compro mis bikinis? los colores reflejan, nuestra vibrante personalidad, para todas las que nos atrevemos a ser nosotras mismas, seguras de lo que podemos lograr, cuando mostramos la mejor versión", se lee en la página web de la marca de Celia Lora.