¿Cuánto cuesta realizar transferencias a través de banca por internet y banca móvil?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa a la población en general sobre los costos que aplican 11 bancos para realizar transferencias a través de banca por internet y banca móvil.

Para realizar transferencias a través de la banca por internet, el mismo día (SPEI), Banco Azteca y Santander cobran 0 pesos y Banregio de 0 a 3 pesos, mientras que BBVA y Scotiabank cobran 5 cada una y Banco del Bajío 7.50.

Respecto a realizar transferencias a través de la banca por internet, al día siguiente (Cecoban), se puede observar que Banco Azteca, Santander, Inbursa y Bancoppel cobran 0 pesos, mientras que Citibanamex, BBVA y Banco del Bajío cobran 3.

Para las transferencias por banca móvil el mismo día (SPEI), se aprecia que Banco Azteca, Santander, BBVA y Scotiabank cobran 0 pesos (aunque el cuadro muestra la leyenda “No Aplica”, no quiere decir que las instituciones no ofrecen transferencias por banca móvil, al contrario, ofrecen el servicio, pero no lo consideran para cobro de comisión).

Al usar la banca por internet y móvil, debes tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias para cuidar tu información personal.

Por lo anterior, Condusef recomienda lo siguiente:

Verifica tus estados de cuenta y consulta tus movimientos constantemente para identificar aquellos que no recuerdes haber efectuado, en cuyo caso será necesario acudir a la Condusef o a la Institución Financiera para descartar un posible robo de identidad.

Utiliza claves que no se relacionen con datos personales como fechas de nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares.

Si te deshaces de documentos físicos que contengan información personal, financiera, o tarjetas de crédito o débito vencidas, destrúyelos completamente.

Todos los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP, password y claves dinámicas deben conservarse en un lugar seguro para evitar que otros tengan acceso a ellos y no guardes en tu móvil mucho tiempo esta información.

Solicita el servicio de alertas, esto te ayudará a conocer en tiempo real si hay movimientos en tus cuentas bancarias.

Nunca ingreses tus contraseñas, sobre todo las bancarias, en algún sitio al que hayas accedido por la liga de un correo electrónico o chat. Ingresa directamente a la dirección oficial de la Institución Financiera.

No envíes tus claves y NIP por correo electrónico, además nunca los proporciones si supuestamente tu banco te está llamando para bloquear compras que según estas realizando.

Rechaza información o invitaciones de Instituciones Financieras o establecimientos comerciales para dar datos personales a cambio de promociones, ofertas o regalos.

Evita utilizar equipos públicos para realizar movimientos bancarios o de compras por internet. Tu información puede quedar almacenada en ellos con el uso de software maligno.