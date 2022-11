¿Cuándo y dónde ver el partido México vs. Arabia Saudita de Qatar 2022?

México ya no tiene otra opción que no sea el triunfo este miércoles ante la Selección de Arabia Saudita, en la última jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

Con un punto y en el fondo del sector C, la Selección Mexicana requiere de un triunfo para mantener la esperanza de clasificar a la siguiente ronda; un empate o derrota eliminaría al Tricolor.

Sin embargo, con el triunfo no alcanzaría, al menos que Polonia derrote a la Selección de Argentina, lo cual sería una sorpresa.

En caso de un empate o triunfo de Argentina, todo se definirá por la diferencia de goleo en el Grupo C. Consulta aquí que necesita la Selección Mexicana.

¿A qué hora y dónde ver el partido de México vs. Arabia Saudita?

• Fecha: Miércoles 30 de noviembre.

• Horario: 13:00.

• Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix, Sky Sports.

• Sede: Estadio Lusail.