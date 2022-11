¿Cuándo regresará Santi Muñoz a Santos? Fentanes responde

Este martes Eduardo Fentanes, director técnico de Santos Laguna, habló en un encuentro con medios de comunicación sobre la pretemporada de los Guerreros, que inició hoy; sin embargo, una pregunta obligada, es saber si Santiago Muñoz está considerado para regresar en el Clausura 2023.

"Lo de Santi es un tema que (...) él termina su vínculo (con el Newcastle United) en diciembre. Tiene distintos caminos que puede tomar, al final es un jugador que conozco bien, de todo el proceso. Habrá que ver que sucede, pero la realidad es que no está nada claro sobre que pueda suceder con él. Tenemos la ventaja de ya conocerle y habrá que esperar que sucede cuando finalice su vínculo, que es hasta diciembre", señaló Fentanes.

"Él sigue teniendo un compromiso allá, hasta que no se resuelva, no tendremos claridad sobre que pueda suceder con él, que esté pensando él también; que siempre sería lo importante saber qué está pensando él, que está planeando para su carrera, es una posibilidad que está ahí, pero no hay nada más definido", concluyó el técnico.

Hay que señalar que en agosto de 2021, Club Santos Laguna y Newcastle United acordaron el préstamo por un año de Santiago Muñoz, de 21 años de edad, pero desde hace semanas se habla de su regreso a la escuadra lagunera.

Según se ha revelado, el jugador no convenció al equipo europeo para hacer efectiva su compra, por lo que tras concluir su periodo, que será en diciembre, tal como lo señaló Fentanes; el jugador podría retomar lo que dejó en La Laguna, aunque, parece que de acuerdo a la respuesta de Fentanes, el jugador no ha dicho si planea regresar a Santos, o buscar un nuevo camino futbolístico.

La decisión final se conocerá una vez que se dé por terminada su etapa con el Newcastle.