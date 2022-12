¿Cuáles son los autos más inseguros que se venden en México?

De los 10 autos más vendidos en México durante 2022, solo dos, Toyota Hilux DC y Chevrolet Onix, obtuvieron cinco estrellas de seguridad en las evaluaciones de pruebas de choque de Latin NCAP, tanto para pasajeros adultos como infantiles.

Estos dos vehículos cumplen además con las principales recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas de seguridad vehicular, que forman parte del Plan Mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030, informó en conferencia de prensa El Poder del Consumidor.

Durante la presentación de un análisis sobre las especificaciones de seguridad de los autos más vendidos este año, El Poder del Consumidor destacó que de los 10 modelos con mayores ventas solo cuatro cuentan con una evaluación del Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP): Kia Río Sedán con dos estrellas de seguridad, tanto para ocupante adulto como infantil; Chevrolet Aveo, con tres estrellas para ocupante adulto y cuatro para infantil; además de los ya mencionados Toyota Hilux DC y Chevrolet Onix.

Considerando las versiones básicas, solo tres: Kia Río Sedán, Chevrolet Aveo y Nissan NP 300, no cuentan con Control Electrónico de Estabilidad (ESC), el cual evita derrapes y volcaduras en maniobras de emergencia.

En cuanto a bolsas de aire, tres modelos: Nissan NP 300, Chevrolet Aveo y Kia Río Sedán solo incluyen dos bolsas de aire.

Chevrolet Captiva cuenta con cuatro bolsas de aire; Nissan Versa, March y Sentra, MG Motor MG5 y Chevrolet Onix incluyen seis bolsas de aire.

Mientras que Toyota Hilux DC cuenta con siete bolsas de aire.

Además, dos de los modelos más vendidos, Nissan NP 300 (redilas) y Nissan March, aún no disponen de los anclajes para la instalación de un Sistema de Retención Infantil, para proteger la seguridad de un infante en el tránsito.

Al respecto, Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, dijo que, pese a los avances en la penetración de algunas de las tecnologías y sistemas esenciales en seguridad vehicular recomendados por la ONU, es preocupante que se sigan comercializando autos que no cuentan con algunas de estas tecnologías que salvan vidas.

Además de estas omisiones en seguridad vehicular, existen ocho modelos de autos evaluados bajo el protocolo más reciente de Latin NCAP que obtuvieron 0 estrellas en su desempeño de seguridad: Fiat Argo, Hyundai Accent HB y sedán, Dodge Ram 700, Kia Sportage, Renault Duster, Suzuki Swift y Suzuki Baleno.

Y dos con apenas una estrella: Toyota Yaris y RAM 700 cabina doble y cabina simple.

"Lo cual muestra que parte de la industria automotriz no está comprometida con la seguridad vial y sigue discriminándonos como consumidores.

"Es fundamental que se cumpla la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para incrementar tanto la seguridad vehicular en México, específicamente aquella orientada hacia la protección de usuarios vulnerables, así como la información que se debe dar a los consumidores para conocer fácil y claramente el desempeño de seguridad que ofrecen los vehículos en México", apuntó Brodziak.

Es importante destacar que los 10 modelos de mayor venta en el mercado mexicano, de enero a octubre de 2022, acumularon 251 mil 719 unidades vendidas, es decir, 29% de las ventas totales.

Durante la conferencia, también se presentaron las fichas de seguridad vehicular 2022-2023 que corresponden a la más reciente actualización, donde El Poder del Consumidor analizó la seguridad de 180 modelos 2022-2023, que en su totalidad representan el 85% de las ventas realizadas en 2022.

Con este análisis se observa que hay 20 modelos sin control electrónico de estabilidad; 14 no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas; 41 aún no ofrecen anclajes Isofix/LATCH para los sistemas de retención infantil; y 152 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia.

Esta información está accesible al público en la página www.quetanseguroestuauto.org/fichas en donde los consumidores pueden consultar de forma gratuita las fichas de seguridad de 700 modelos 2018-2023.

Alma Chávez, presidenta de Víctimas de Violencia Vial, declaró que el derecho a la información al comprar vehículos nuevos es relevante, ya que a través de ello se toma una decisión basada en la seguridad y no en otros elementos de menor importancia.

Por su parte, Miguel Ángel Toscano, presidente de la organización Refleacciona con Responsabilidad, señaló que, de acuerdo con la Profeco en su Ley Federal de Protección al Consumidor, es derecho de los mexicanos obtener la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y disposiciones generales de servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.

"Cualquier industria, incluida la automotriz, debe brindar la información que mínimamente se le requiera, pero hoy lo hacen con total opacidad.

"Hoy es primordial que, ante el ocultamiento de la información de seguridad de los vehículos de la mayor parte de las marcas de autos vendidos en México, y más cuando se trata de la salud y la vida tanto de los usuarios de los vehículos como de los usuarios vulnerables de la vía, que se obligue a que estas empresas proporcionen la información adecuada a sus consumidores", dijo.