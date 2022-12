¿Cuáles fueron las canciones más escuchadas en México en 2022?

Sin lugar a dudas, 2022 ha sido en México -y en muchos países del mundo- el año de Bad Bunny. Aunque su álbum “Un verano sin ti” salió a mediados de año, el tiempo fue suficiente para que sus canciones coparan las listas de éxitos en México, pero también las discotecas, las fiestas y el día a día de los mexicanos.

Por esta fiebre de Bad Bunny cientos de personas agotaron en minutos los boletos para los conciertos realizados recientemente en México, aunque los cientos de fans se quedaron fuera por un error de Ticketmaster.

Otros reguetoneros como Rauw Alejandro, Karol G y Quevedo se colaron en las canciones más escuchadas debido al indiscutible éxito de este género en México.

Pero las raíces no se olvidan y el regional mexicano, que ya venía creciendo en años anteriores, se consolidó de nuevo este año con Christian Nodal, Junior H, Carin León y Grupo Firme, que llenan las listas y también los conciertos, que regresaron definitivamente en 2022 después de que la pandemia de COVID-19 arrebatara esta parte fundamental a las carreras de los músicos.

Según datos de Spotify, los géneros más escuchados en México en 2022 fueron: música mexicana, pop latino, trap latino, norteño, hip-hop, reguetón, corridos, pop, banda y tropical.

A continuación, las 15 canciones más escuchadas en México en Spotify en 2022.

1. Me porto bonito - Bad Bunny

2. Tití me preguntó - Bad Bunny

3. Ojitos Lindos - Bad Bunny ft. Bomba Estéreo

4. Efecto - Bad Bunny

5. Quevedo: Bzrp Music Sessions vol. 52" - Bizarrap y Quevedo

6. Provenza- Karol G

7 Moscow Mule - Bad Bunny

8. Party - Bad Bunny ft. Rauw Alejandro

9. Chale - Edén Muñoz

10. Lo siento BB:/ - Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas

11. "Desesperados" - Rauw Alejandro ft. Chencho Corleone

12. "As it was" - Harry Styles

13. "Neverita" - Bad Bunny

14. "Ya no somos ni seremos - Christian Nodal

15. JGL - La Adictiva ft. Luis R Conriquez