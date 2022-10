¿Cuál será el destino del PRI? Expertos prevén que sea un partido marginal

Fracturado, desarticulado, con una dirigencia bajo sospecha y en medio del desprestigio por impulsar la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el futuro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luce incierto.

Para especialistas, el tricolor que presidente Alejandro Moreno, peleado con el PAN y el PRD, para continuar una alianza opositora, no tiene ninguna posibilidad de ganar en las elecciones de los estados de México y Coahuila del próximo año, y sin una estrategia política clara, todo parece indicar que se acelera su proceso de extinción o bien será un partido marginal o satélite de Morena, la nueva fuerza hegemónica en el país.

Desde 2019, cuando Alejandro Moreno asumió la presidencia nacional del PRI, ese partido gobernaba 11 entidades: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Oaxaca y Campeche. De ellas ya perdió nueve y se enfila a la derrota, sin alianza, en los estados de México y Coahuila. Sólo mantendría su reciente triunfo en Durango, logrado con la coalición con el PAN y el PRD.

Gabriel Guerra, analista político, dijo a EL UNIVERSAL que lo ocurrido en el Senado, donde nueve tricolores votaron a favor de la militarización del país, muestra la profunda división del partido que ha provocado la dirigencia de Alejandro Moreno, porque el PRI, incluso en sus peores momentos de derrotas electorales, cuando ha sido oposición, fue su cohesión, pero en este caso se ha roto por culpa de su líder nacional que ha impuesto caprichos y compromisos.

Indicó que el "PRI es una especie de nuevo partido bisagra para la 4T, pero ni siquiera ha sabido vender caro su amor. El PVEM y en su momento Nueva Alianza supieron capitalizar eso muy bien, pero Alejandro Moreno lo está haciendo a cambio de mantenerse en la impunidad, no de influencia partidista".

Respecto a la alianza Va por México, dijo que claramente tiene más grietas, evidentemente por un lado con las presiones políticas, "muy buenas artes del convencimiento del secretario de Gobernación".

"La alianza Va por México decidió asociarse con Alejandro Moreno, un personaje que por un lado no es confiable y por otro [tiene] muchas colas que le pisen. Entonces, eso habla de una alianza que fue por México y que ahora no va a ningún lado", indicó.

El politólogo y catedrático de la UNAM, Khemvirg Puente Martínez, dijo que lo ocurrido con los senadores del PRI que votaron a favor de la militarización del país, "no es ninguna sorpresa, sino que revelan la situación real y actual del PRI, fragmentado, desarticulado, sin liderazgo y sin una estrategia de acción política.

"Lo que queda claro, porque no hay comunicación de 'Alito' con el coordinador en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y hay que agregarle lo que sucederá también en los congresos locales, donde prácticamente el PRI no será un factor relevante para la aprobación de las reformas constitucionales en materia militar, puesto que ya no representa un equilibrio, ni propiamente es un partido opositor, porque irá ajustando sus posiciones políticas a negociaciones coyunturales, pero sin una identidad o postura ideológica", detalló.

Subrayó que el PRI se encuentra en una crisis y las elecciones que vendrán el próximo año serán las definitorias para el futuro del partido, es decir, si en Coahuila y en el Estado de México no logran conservar al menos una gubernatura, "pues prácticamente podríamos decir que el PRI se encontraría ya en proceso si no de extinción, prácticamente quedaría como un partido marginal".

Comentó que es probable que sus liderazgos políticos buscarán dos tipos de salidas: la primera, el repliegue, y la otra es acercarse a algún otro partido y lo más viable sería en Morena, con quien comparten el tipo de prácticas políticas.

"El PRI se ha convertido en este momento en el partido bisagra de Morena, de la 4T cuando se requieren votos o aliados coyunturales, cuando se requiere una mayoría calificada, como ocurrió con la reforma constitucional que amplía la militarización".

José Perdomo, analista político y catedrático de la Universidad La Salle, señaló que el PRI no va a desaparecer, pero “está [por] sufrir de una completa ruptura; segundo, esto lo veo como 1988, como un parteaguas, va a llegar otra estructura, tiene que cambiar radicalmente por parte de quienes son fieles al partido para terminar con una dirigencia como la de Alejandro Moreno, la cual se ha sostenido a base de mentiras, falsedades, pactos de impunidad con el gobierno federal".

Agregó que es la peor época del partido, pues ha perdido prácticamente todas las gubernaturas y los únicos triunfos que ha logrado han sido con la alianza Va por México, a la que ya traicionó.

"El PRI ya es un remedo de partido bisagra, que se convirtió en el PRIMor con la alianza con Morena, vendiendo su cariño, sus votos a favor de las reformas del Presidente".

"La estrategia del gobierno de la 4T para doblar al PRI y también a algunos senadores del PRD fue a la vieja usanza: con cañonazos, con la UIF, con promesas y con embajadas", dijo.