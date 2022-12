¿Cuál es la historia detrás del abrazo de Mitoma y Tanaka de Japón?

En redes sociales comenzó a circular una imagen en la que aparecen dos jugadores de la Selección Japonesa abrazados, luego del triunfo que consiguieron los nipones por 2-1 frente a España, y con el que clasifican a los octavos de final como primeros de su grupo.

El abrazo ocurrió entre el delantero Kaoru Mitoma del Brighton & Hove Albion F. C. de la Premier League; y el centrocampista Ao Tanaka, del Fortuna Düsseldorf, de la Bundesliga.​​

Según ha trascendido en redes sociales por el usuario de Twitter, @xharu16, ambos jugadores están cumpliendo un sueño que va más allá del futbol, pues crecieron juntos.

De acuerdo a lo que escribió el tuitero, Mitoma y Tanaka estudiaron en la misma escuela primaria y secundaria.

"¿No es demasiado bueno que Mitoma y Tanaka, que eran amigos de la infancia en la misma escuela primaria y secundaria, golpeen a España y se abracen apasionadamente?", se puede leer en un tuit.

El mensaje incluso fue retuiteado por la cuenta oficial del Club Santos Laguna, quienes señalaron que las cosas no ocurrían por casualidad, haciendo referencia al anime Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).