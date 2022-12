Cruz Roja de Torreón atiende mayor cantidad de enfermos que lesionados por accidentes

Por accidentes en el hogar, enfermedades respiratorias y trastornos gastrointestinales, se llenan las consultas de la Cruz Roja durante la temporada de fin de año.

Pese a que los socorristas esperaban días con mayor atención a personas heridas por accidentes viales o por pirotecnia, este fin de año se ingresó a una mayor cantidad de pacientes por enfermedades, así lo mencionó Ángel Gómez, quien se desempeña como técnico en urgencias médicas, en la Cruz Roja de Torreón.

Aunque sí hubo servicio de ambulancias para personas heridas durante riñas y algunos accidentes automovilísticos, destacó que la mayor parte de los ingresos hospitalarios fueron por accidentes en casa y enfermedades, "sí hubo ingresos por accidentes en el hogar, ya sean caídas, quemaduras, heridas; también se ve incrementado el servicio de consulta en la cuestión de enfermedades respiratorias, alergias, trastornos gastrointestinales, cuadros de gastroenteritis infecciosas, por lo que comen o consumen".

Sin embargo, Gómez destacó que con respecto al servicio de ambulancia, sí hubo movilización con respecto a los accidentes viales o personas agredidas, "para el día 25, la causa más frecuente de servicio de ambulancia fue por accidentes viales, choques, caídos, algunos servicios donde reportaban personas agredidas por otras, golpeadas, es lo que se vio y lo que se espera para año nuevo", así lo reiteró.

Explicó que también se vieron reflejados algunos accidentes involucrados con pirotecnia, pero fueron alrededor de dos eventos, y aunque esperan que para este año nuevo continúe de esa forma, otros años sí se ha registrado una mayor cantidad de accidentes por el uso de cuetes, "a veces en año nuevo es cuando se esperan más ingresos por ese tipo de situaciones, la gente suele usar más la pirotecnia para festejos de año nuevo".

Pese a ello, Ángel Gómez solicitó a la población tener una mayor prevención en estas fechas para evitar accidentes de todo tipo, ya sea en las viviendas o accidentes automovilísticos, recomendó que en caso de conducir, se evite tomar bebidas alcohólicas o se elija a un conductor designado.

"Ser muy responsables para evitar estos accidentes, en cuestión de los conductores que si van a beber alcohol, no manejen, no hay que minimizar… en cuestión del hogar, tengan toda la precaución en la casa con los niños, con las personas de la tercera edad para evitar accidentes como caídas, quemaduras, no usar pirotecnia, es importante porque puede haber quemaduras".

Finalmente, recordó que en caso de tener un accidente, dar aviso de inmediato al número de emergencias, 911.