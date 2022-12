Cristiano Ronaldo menospreció a Xavi Hernández por irse a una liga asiática

La vida da muchas vueltas, y lo que dices puede terminar jugándote en contra. Este es quizás el caso de Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid y que hace unos años menospreció a Xavi Hernández por jugar en Qatar.

En el 2016, el ídolo del Barcelona estaba jugando en el Al Saad de la liga de Qatar. Por supuesto, la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estaba al rojo vivo y el excompañero de la "Pulga" sentenció que el lusitano jamás podría igualar al argentino.

"La velocidad mental y física de Messi es insuperable. Un futbolista de élite y al nivel que lo ha hecho Cristiano tiene que ser listo, pero ha tenido la mala suerte de coincidir con Messi. No hay punto de comparación y todo el mundo lo ve, salvo que seas del Real Madrid", declaró en aquel entonces Hernández.

Como era de esperarse, Ronaldo no tomó las declaraciones del español de la mejor manera y respondió de manera contundente.

"¿Qué me importa lo que diga Xavi? Él juega en Qatar o no sé... Ha ganado Copas del Mundo y Eurocopas, pero no ha ganado ningún Balón de Oro, yo ya tengo tres" aseveró Cristiano, que en ese año conquistó su cuarto Balón de Oro, mientras Lionel Messi presumía cinco.

Por supuesto, estas declaraciones se volvieron virales en las últimas horas ya que Cristiano Ronaldo aceptó jugar con el Al Nassr de Arabia Saudita, después de un espantoso regreso al Manchester United y una floja participación con Portugal en la Copa del Mundo.