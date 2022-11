¿Crisis en las tecnológicas?

Las grandes tecnológicas han despedido a 120 mil trabajadores este año. Para muchas de las BigTech no hubo sino crecimiento durante la pandemia COVID-19, fue uno de los sectores que más creció e inclusive impulsó nuevos mercados, como los NFT. Sin embargo, parece que se equivocaron en cuanto a la expectativa de mantener un crecimiento acelerado y permanente, mucho con lo cual tuvo que ver la guerra de Rusia-Ucrania y la posterior inflación, que no ha sino pronosticado un invierno para las tecnológicas.

Hay que destacar además que, en este sector en particular, muchos empleados no han querido volver a trabajar de forma presencial, ha habido instrucciones y amenazas de despido en empresas como Apple y recientemente Twitter: regresan o se van, con liquidación, pero se van. Y es que, para el sector, para algunos empleados no es tan necesario que estén de manera presencial, específicamente quienes están en el área de programación.

El trabajo que realizan se puede medir perfectamente en función de las metas establecidas de escritura de código y resolución de problemas. Pero también es cierto que hay áreas, sobre todo las de soporte, atención al público o de diseño de estrategias que no solo se dificultan de forma remota, sino que también se ha demostrado que muchas ideas y buenos proyectos se dan en las pláticas de pasillo, cara a cara.

Algo tan frío como una reunión de Zoom puede limitar la creatividad. Pero también es cierto que los mejores lugares para vivir cercanos a un trabajo normal, son menos accesibles económicamente y no todos se lo pueden permitir, teniendo que trasladarse en ocasiones entre 2 a 3 horas al día o más, sobre todo en grandes ciudades, perdiendo inútilmente el tiempo y que por sus actividades, podrían hacerlo desde casa, ahorrando tiempo y dinero en el traslado.

Es paradójico entonces que siendo complicado para las empresas el contratar a buenos elementos del área tecnológica, ahora haya tantos despidos. Facebook anunció la reducción de 11 mil trabajadores, Twitter directamente despidió a la mitad de su plantilla laboral, unos 3500 aunque ahí por otras razones, Amazon a unas 10 mil y así. El que la economía ahora se mueva tan lento, la inflación y si a eso sumamos la intención del gobierno estadounidense para imponer un mayor control a las grandes empresas de tecnología, no ha provocado sino crear un ambiente mas hostil para el sector.

Además, sigue teniendo consecuencias el movimiento de Apple para limitar el seguimiento a sus usuarios por parte de empresas de publicidad, con lo cual le pega directamente en el bolsillo a empresas como Google y Facebook, que obtienen sus ingresos gracias a los creadores de contenido, pero que ya no pueden segmentar puntualmente como lo venían haciendo. A eso habría que sumarle la competencia de las Apps chinas, como TikTok.

Volverá Trump a Twitter. Elon Musk recientemente hizo una encuesta pública en Twitter, preguntando si le deberían restaurar la cuenta a Donald Trump. "Vox Populi, Vox Dei", tuiteó. Además, escribió que 134 millones de personas vieron su tuit y ganó la opción por el sí. "Una encuesta a mano alzada", no se a quien nos recuerda.

Y, por cierto, el magnate también dueño de empresas como Tesla y SpaceX, parece dispuesto a acabar con Twitter, una empresa que le costó nada menos que 44 mil millones de dólares, aunque muchos pensamos que no es sino una estrategia para ir hacia un modelo de suscripción total, ya veremos.

