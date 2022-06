'Creo que cumplí', dice gobernador Miguel Riquelme sobre manejo de deuda

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que su administración ha realizado un manejo correcto respecto a la deuda pública y el ejercicio financiero general pese a que la Secretaría de Hacienda informó que la entidad cuenta con un nivel de "endeudamiento en observación" y que se interpreta como "color amarillo", lo anterior de acuerdo al más reciente reporte del Sistema de Alertas del primer trimestre de este 2022.

Cuestionado este lunes por El Siglo de Torreón, el gobernador Riquelme se refirió a dicha clasificación de la autoridad hacendaria, misma en la que también se encuentran otros estados como Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua y Colima, quienes también han recibido el "amarillo" por tener un "endeudamiento en observación"; señaló que pese a no ubicarse en el color "verde" como la mayoría de los estados, sí se cuenta con finanzas públicas "en orden" y con un manejo "responsable" de la deuda a largo plazo.

"Mi compromiso fue no solicitar deuda a largo plazo, no solamente no lo hice sino ya no puedo, ya no estoy en tiempo de hacerlo y entonces creo que cumplí... El manejo financiero de la entidad nos ha permitido ir mejorando nuestra calificación crediticia, lo que me hubiera permitido solicitar crédito, pero no lo hice, es decir, me manejé con préstamos a corto plazo durante todo el sexenio, lo que me permitió tener flujo para distintas obras que se tienen que arrancar a inicio de año y que, pues finalmente el flujo es en los 12 meses", expuso.

Riquelme dijo que incluso se tiene solamente algunos meses restantes para liquidar los llamados préstamos a corto plazo, aunque al margen de ello afirmó que el estar en color "amarillo " de esa clasificación hacendaria no debe ser interpretado como un hecho negativo, especialmente considerando la deuda a largo plazo que se recibió y las veces que ha tenido que refinanciarse.

"Creo que dentro de ello el 'verde' es que tuvieras la capacidad de solicitar un crédito de mayor monto, nunca se pensó, nunca se intentó y ya estamos a casi 500 días de salir de la administración, y pues no, ni puedo, ni lo voy a hacer, por eso la entidad dentro del manejo y la eficiencia, del manejo de los recursos públicos, nos ha permitido hoy tener otras oportunidades que probablemente el próximo gobierno pueda aprovechar, creo que uno de los compromisos fundamentales fue el poner orden en las finanzas públicas, el poder generar confianza en los bancos, en los inversionistas y mantener la obra que hasta ahorita tiene Coahuila".

Cabe señalar que el Sistema de Alertas para las entidades de la Secretaría de Hacienda mide el nivel de endeudamiento de los "Entes Públicos" que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de ingresos de Libre Disposición.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.

Dentro del propio Sistema de Alertas en su más reciente reporte destaca además el estado de Durango, mismo que fue el único en entrar a la clasificación de "Endeudamiento Elevado" y que corresponde al "color rojo".