Creo mil por ciento que este torneo vamos a salir campeones: Alan Cervantes

Obtener un buen resultado desde el partido de Ida, es la consigna de los Guerreros del Santos Laguna de cara a disputar los cuartos de final del torneo Apertura 2022, donde tendrán como rivales a los Diablos Rojos del Toluca.

El equipo lagunero sostuvo ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde trabajan en la táctica a utilizar frente a unos Diablos que han mostrado contundencia en los partidos recientes y por ello, los albiverdes deberán mantener la solidez defensiva que les caracterizó en el tramo final del torneo. Dentro del reporte médico que difunde el club cada semana, se reporta que el único jugador que está en duda para la ronda de cuartos de final, es Ronaldo Prieto, quien presenta un esguince de primer grado en su rodilla.

Esta mañana, los Guerreros tendrán un nuevo entrenamiento en su cuartel general, con lo que cerrarán la preparación rumbo a la serie ante el equipo mexiquense, para luego de la práctica, hacer maletas y emprender el viaje vía aérea hacia Toluca.

FORTALEZA MENTAL

Posterior al entrenamiento de ayer, el mediocampista Alan Cervantes atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante conferencia de prensa, y expresó su confianza en que Santos puede llegar a bordar la séptima estrella en su escudo: “Este es el año. Creo mil por ciento que este es el torneo en el que nosotros vamos a salir campeones. Ese sentimiento que tengo me llena de ansias por empezar cada partido y poder, en un futuro, estar festejando con la familia, con la afición, el triunfo”, dijo.

Cervantes aseguró que Santos tiene bien asimilado su estilo de juego y que en los días previos, ha sido el aspecto mental, al que le han prestado mayor atención:

“Estoy emocionado por culminar este gran torneo que hemos hecho hasta el momento. Hoy el futbol te da otra oportunidad, el hambre se multiplica para seguir con la misma línea, así lo siente el equipo, y mientras así sea, será mucho más fácil. El tema que más se ha reforzado en estos últimos días es el mental. Si bien es cierto, el equipo tuvo una mejoría notable, el estilo de juego está marcado, lo que queremos es sobre todo hacernos fuertes en el partido de Ida, que es fundamental si queremos conseguir el pase a la final. Obviamente también los aspectos técnicos y tácticos”, describió.

Profundizó Cervantes en el aspecto mental y atribuyó a ello, la derrota sufrida el pasado sábado ante Alacranes de Durango en partido amistoso: “El tema mental jugó mucho, en cuanto a lo de no arriesgarnos a una lesión. Todos quieren jugar, caímos en exceso de confianza. Creímos que con el simple hecho de ser Santos íbamos a ganar, fue lo que nos llevó a terminar el marcador como se dio. Lo tomamos de la mejor manera posible y que bueno que nos pasó ahorita y no en lo que resta de la liguilla”.

SU EVOLUCIÓN

El futbolista nacido en Guadalajara, Jalisco, celebró el crecimiento individual que ha podido experimentar desde su llegada a Santos Laguna, club con el que ha proyectado su carrera, hasta recibir llamados a selección nacional: “Si bien con Santos he tomado un rol que en equipos pasados no había tenido, más defensiva, y en este momento me ha llevado a abrirme más puertas en mi juego. Hoy me siento motivado, con hambre y listo para enfrentar una liguilla, incluso mejor a la que llegamos a la final. Estoy listo para enfrentar a cualquier equipo”.

“De alguna manera siempre me he considerado un jugador con buena lectura de juego, no ser arrebatado o atrabancado, y es una parte fundamental para que los jugadores con alta calidad no nos provoquen un peligro. Mientras ayude al equipo a ser mejor y a manejar un buen partido, es más que suficiente para mi. Al final el único objetivo de todos, pasó a paso, minuto a minuto, es ser mejores. Soy un jugador que siempre le ha gustado tocar el área. Estos últimos dos torneos se me ha otorgado la tarea de defender más con el equipo. Si a mí me dieran a elegir, yo sería un contención más mixto”, añadió el volante que recién llegó a 100 juegos disputados con la camiseta de Santos Laguna.

RIVAL EN TURNO

Cuestionado sobre las virtudes que ha podido detectar en el plantel de los Diablos Rojos del Toluca y lo que Santos puede hacer para neutralizar sus fortalezas, Cervantes expuso: “Hemos estado analizando al rival, su estilo de juego individual y colectivamente. Pero esa misma cualidad que tienen la pueden convertir en su debilidad por la presión que ellos manejan. Es algo que con nuestro dinamismo podemos aprovechar, nos ayuda tanto en la fase defensiva como ofensiva”, describió Alan, quien fue titular en 14 partidos del torneo Apertura 2022.