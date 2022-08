Crecen facturas en GP por 'publicidad'

Mientras que las autoridades municipales se quejan de la falta de recursos públicos por el impacto de la pandemia o la falta de participaciones federales, el Ayuntamiento de Gómez Palacio paga, por ejemplo, casi 100 mil pesos por publicar en un medio de comunicación quincenal el Desfile de la Revolución Mexicana... que además se publica gratis en los medios de mayor circulación.

La dirección de Comunicación Social de Gómez Palacio, a cargo de Teresa González, ha estado contratando mes con mes desde hace años servicios de publicidad al mismo medio, por los que ha llegado a contratar servicios de casi medio millón de pesos en un solo bimestre. Dicho medio de comunicación que circula solo dos veces por mes y es el mismo al cual también encargó la supuesta impresión de 3 mil gacetas municipales, por las que pagó otro casi medio millón.

El medio de comunicación con RFC OISP690415E64 (un particular con actividades empresariales) que no tiene voceadores, cuyo tiraje es muy limitado (y difícilmente se puede encontrar en otro lugar que no sean las propias oficinas de Comunición Social de los gobiernos municipales) facturó al Ayuntamiento de Gómez Palacio además de los 453 mil 560 pesos erogados en marzo del 2021 por la impresión innecesaria de gacetas municipales (factura SAT 00001000000414715731) otros 428 mil 600 pesos adicionales en noviembre y diciembre del 2021.

En general, el motivo por el cual se han pagado dichas cantidades son campañas que además se han publicado en la mayoría de los medios de comunicación de mayor circulación de manera gratuita.

Las publicaciones que, a criterio de la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento valen los casi 430 mil pesos en dos meses (noviembre y diciembre del 2021), son referentes a las campañas de "Donación de Cabello", "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer", "Desfile de la Revolución Mexicana", "Día del Danzante" .

LA INSISTENCIA

El interés que ha mostrado la directora de Comunicación Social, Teresa González, en establecer ese tipo de acuerdos comerciales y pagar facturas al mismo medio de comunicación por cuantiosas cantidades de recursos públicos, quedó en evidencia al haber mandando imprimir 3 mil gacetas municipales, cuyo destino se desconoce y cuya impresión además es innecesaria porque la ley no exige al Municipio mas que su publicación (no servicios de imprenta), la cual ya se venía haciendo de manera gratuita vía Internet.

Por este motivo existen dos denuncias presentadas ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción y ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado, que implican además a otras autoridades como María Teresa NN, directora de Comunicación Social y Medios; Karol NN, oficial mayor del Ayuntamiento; Rosa Anabel NN, contralora municipal; Cuauhtémoc NN, síndico municipal; y contra quien o quienes resulten responsables por la comisión u omisión de conductas o hechos, que pueden ser constitutivos de delitos.

¿Y LA AUSTERIDAD?

En 2019, el gobierno municipal panista de Torreón que presidía el alcalde, Jorge Zermeño, estableció un contrato de prestación de servicios (061-2019) con el mismo proveedor que Gómez Palacio (RFC OISP690415E64) por 43 mil 103 pesos (más IVA, que fue de 6 mil 896 pesos) por 10 páginas distribuidas de agosto a diciembre del 2019.

El Gobierno de Zermeño pagó en total 50 mil pesos por 5 meses (8 mil 620 pesos más IVA), teniendo un presupuesto anual de 2 mil 700 millones de pesos, mientras que el gobierno municipal de Morena en Gómez Palacio ha pagado más de 200 mil pesos por mes por publicidad en varias ocasiones y casi 500 mil pesos por la impresión innecesaria de gacetas municipales, teniendo un presupuesto anual de mil 700 millones de pesos.

Gómez Palacio gastó, por ejemplo, 1,900% más (Mil novecientos por ciento más) en un solo mes con el mismo proveedor que lo invertido por Torreón en uno de los 5 meses contratados en la pasada administración municipal.