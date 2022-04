Crece hasta un 60 por ciento el ambulantaje en Torreón

(FERNANDO COMPEÁN)

Comerciantes y autoridades municipales realizaron un recorrido en conjunto para revisar las condiciones del Centro de Torreón, en relación al reordenamiento del ambulantaje.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que se ha insistido mucho con las autoridades en el tema, pues se ha incrementado en un 60 por ciento a partir de la pandemia por COVID-19, y pese a los esfuerzos que se han observado del Municipio, persiste el desorden en este sentido.

"Ha habido acciones de parte de Plazas y Mercados para disminuir el comercio informal en el Centro Histórico, han estado trabajando para reducirlo, pero no nada más es el Centro, se ha diversificado en la ciudad de Torreón, hay muchas plazas comerciales al oriente y otros lugares, donde hay mucho comercio informal, no hay centro comercial que no tenga en su estacionamiento gran venta de informalidad, o tiendas de autoservicio que no estén invadidas, hay plazas públicas que son tomadas por mercados informales, ya no dejan que los niños hagan deporte", expresó.

El dirigente de la Canaco hizo hincapié en la necesidad de que exista un ordenamiento en este sentido. Reconoció que existen negocios formales que invaden las banquetas y también dificultan el paso de los peatones, además de que consideró que los comercios establecidos deben ser ejemplo de este orden.

Recordó que los negocios formales generan 208 mil plazas de empleo en Torreón, mientras que los ambulantes generan 143 mil, de modo que son un motor importante en este sentido para la ciudad, de ahí que consideró que el problema no es retirarles de la vía pública, sino que sean reubicados en locales comerciales donde cubran impuestos y puedan dotar de prestaciones a sus trabajadores, dentro de la formalidad.

"Muchas veces no lo hacen por desconocimiento o por temor a la fiscalización, pero no es así", comentó, "hay ambulantes que tienen muy buenas ventas y siguen ocupando espacios públicos, hay algunos que tienen hasta 50 puestos".

En el recorrido participaron el director de Plazas y Mercados, Luis Bretado, así como los regidores, Luis Cuerda y Xóchitl Cepeda.