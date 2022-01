Crece demanda en Call Center de La Laguna de Coahuila por contagios

Debido al repunte de contagios de COVID-19, en este mes hay alta demanda en el Call Center de la Región Lagunera de Coahuila que brinda atención y seguimiento a pacientes infectados del virus SARS-CoV-2.

El doctor Rubén Arturo Orona Luévano, encargado del centro, dijo que se cuenta con diez telefonistas y que en la actualidad, cada uno atiende a 25 personas diarias de primera vez. Esto significa que en promedio se realizan llamadas telefónicas a 250 personas al día.

Antes de diciembre del año pasado, la cifra era similar pero eran entre nuevos casos y seguimientos de hasta 3 o 5 días, que se daban a la población para valorar el estado de salud de la población.

"Anteriormente podíamos distribuir primeros casos y seguimientos y con el lujo de poderles preguntar (a los pacientes): ¿cómo te encuentras hoy?, después de la tercera llamada, después del cuarto día. Hoy por hoy, no podemos hacer eso, por la carga de trabajo, porque lo importante ahorita es que la gente que nos reporta, tenga las medidas de atención iniciales", dijo.

LLAMADA

El tiempo en llamada va desde los 5 hasta los 20 minutos y el grupo de edad que más se atiende es entre los 20 y 40 años.

Lo primero que quieren saber es si su familia corre el riesgo de contagiarse o no tras haber estado expuestos al virus, el tiempo de aislamiento domiciliario y en cuánto tiempo se pueden vacunar contra el COVID-19. Orona Luévano indicó que se cuenta con médicos y personal de psicología para atender la salud mental.

El objetivo del Call Center es dar atención y seguimiento vía telefónica a los pacientes que dieron positivo al virus SARS-CoV-2. Se busca guiarlos bajo el protocolo adecuado para cada situación y crear cercos sanitarios que eviten la propagación del virus de forma oportuna.

Dentro de su área de competencia, el Call Center también recibe notificaciones por parte de las escuelas de la Comarca Lagunera.

"Con este aumento de casos desmedidos, realmente estamos viendo que las hospitalizaciones no están aumentando, pero el temor de que los casos continúen es que haya una posibilidad de que los servicios de salud lleguen a saturarse, yo lo que recomendaría es que si no tienen que salir no lo hagan, si no tienen algún compromiso importante no lo hagan, es momento de encerrarse y tomar las medidas seriamente, como al inicio de la pandemia", declaró.

La operación del centro es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y tiene sede en la Infoteca de Ciudad Universitaria de la UAdeC.

Atención

