COVID-19 fue más letal en México: OMS

En 2020 y 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado al COVID-19 de 626 mil personas, lo que incluye a personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra casi dobla las 324 mil muertes por COVID-19 reconocidas por la red sanitaria mexicana al día de ayer desde el inicio de la pandemia, según se desprende del informe sobre exceso de mortalidad global presentado por expertos de la OMS.

Más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado a la COVID-19 (cifrado en 14.9 millones de personas) se concentraron en México y otros nueve países especialmente golpeados por la pandemia: la India, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica.

Especialistas han señalado que las cifras presentadas por el máximo órgano internacional de salud son correctas.

Los expertos en salud mencionaron que hay un retraso en los registros en México, por lo que puede haber más fallecidos por la enfermedad. "Yo había dicho que el número que nos da la Secretaría de Salud en sus datos abiertos había que multiplicarlo entre 2.3 y 2.5. Por desgracia, este cálculo era más o menos acertado y esto es por muchas razones, [como] el retraso en registro de estadísticas o el subregistro de muertes en otras enfermedades", señaló Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM.

"Ha habido un retraso en el registro de estadísticas que no se actualiza cotidianamente; ha habido una cantidad muy grande de personas que han muerto directamente de COVID-19 en su casa y (...) como no mueren en un hospital, la Secretaría [de Salud] no los reporta... Una vez que se levanta el acta de defunción, el Registro Civil actualiza esa información. Ahí tienes por lo menos 60 % más de personas que sí están diagnosticadas por COVID-19 y que murieron, pero que no se reportaron", resaltó.

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México, detalló que algunos de los pacientes fallecidos por COVID-19 fueron diagnosticados con otra enfermedad, lo que complicó el conteo de defunciones. "Difícilmente iba a empatar la cifra de los enfermos y fallecidos que han confirmado los servicios de salud; de hecho, muchas veces aunque el paciente tenga COVID-19 puede aparecer otra causa en su certificado de defunción: neumonía o infarto en el miocardio y solamente a través del exceso de mortalidad se tendría que saber. La cifra de 600 mil muertos tendrá que ser mayor, puesto que todavía no considera parte de 2022", explicó.

Por su parte, el médico Héctor Rossete resaltó el mal manejo en la estrategia por parte del Gobierno y detalla que muchas personas no fueron diagnosticadas por falta de pruebas.