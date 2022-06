COVID-19 en México, ¿vendrá peor la quinta ola?

Apenas este lunes 6 de junio, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 146 muertos por COVID-19 en México, lo que suma 325 mil fallecidos por la enfermedad, desde su llegada.

En su informe semanal, también informó de 18 mil 539 nuevos casos, lo que acumula 5 millones 789 mil 401 contagios totales.

La dependencia detalló que se observa una tendencia de crecimiento de los casos estimados a nivel nacional, por lo que regresarán los informes técnicos diarios.

Resaltó que este nuevo incremento no ha tenido impacto en hospitalizaciones ni defunciones, detallando que las entidades federativas que tienen un crecimiento son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.

Además, informó que existe una tendencia discreta al incremento en: Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz.

ACCIONES SANITARIAS

Ante este repunte de contagios de coronavirus en los últimos días, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la pandemia no ha terminado y que según la historia de las enfermedades infecciosas, el virus SARS-CoV-2 se quedará para siempre en México y en el mundo.

El subsecretario de Salud indicó que "la noticia positiva" es que el virus SARS-CoV-2 transitará, de una enfermedad de alto daño que puede causar muerte, a una enfermedad de poca capacidad de causar daño.

"Hace algunos par de meses, tres o cuatro meses, hablamos de este tránsito de la epidemia de estado epidémico propiamente dicho en donde hay una situación inusual al estado endémico, no sólo en México sino en todo el mundo. El estado endémico no debe de pensarse que es el fin de la pandemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia, lo que hemos dicho, al igual como lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente", indicó López-Gatell.

"De acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre", agregó el subsecretario.

"El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente, seguramente, pero después queda ya en forma permanente (…) Lo mismo va a pasar con el COVID-19, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva muy importante a tomarla en cuenta es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad", manifestó el subsecretario de Salud.

López-Gatell previó que se comenzarán a ver algunas oleadas de la pandemia que cada vez más entrará a su fase estacional, lo más probable, indicó, entre octubre y marzo, y "en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional".

"Este marco de uno o dos años es todavía una conjetura, es hipotético, porque desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional", comento.

OPINIÓN DE EXPERTOS

El escenario de una quinta ola de COVID-19 en México es muy probable que se dé, pero no será necesariamente catastrófica, aseguraron recientemente expertos de salud, convocados por TecSalud.

En la sesión virtual "COVID-19 al día", participaron el Dr. Francisco Moreno, internista infectólogo, y el Dr. Alejandro Macías, excomisionado de Influenza en México.

Los expertos señalaron que se espera una menor afectación en el país, debido a que gran parte de la sociedad mexicana ya se encuentra vacunada, o bien, ya se contagió con el virus.

Sin embargo, precisaron que no se debe bajar la guardia.

"Lo más grave ya pasó, pero esto no se ha terminado. Todavía hay cosas que hacer", explicó el Dr. Macías.

En tanto, el Dr. Torre admitió que es normal haber bajado la guardia conforme disminuían los contagios, pero recalcó lo imperativo que es retomar los hábitos de cuidado.

Como respuesta a la posible llegada de nuevas variantes, los especialistas enfatizaron la importancia de seguir usando el cubrebocas, especialmente dentro de espacios cerrados, y buscar áreas abiertas o bien ventiladas.

Si bien Moreno consideró que el cubrebocas en espacios cerrados es imprescindible, también ponderó que es apto llevar a cabo un ejercicio de autorreflexión sobre nuestro propio cuerpo.

"Debes conocerte a ti mismo. Si eres una persona vulnerable, con alguna inmunosupresión o que no te pudiste vacunar, tienes que aumentar tus medidas de prevención", recomendó a la comunidad.

Finalmente, en el tema de las vacunas, los expertos señalaron en que el esquema completo de vacunación es de tres dosis y para personas altamente vulnerables y/o con inmunodeficiencias, se les recomendó aplicar una cuarta dosis, aunque señalaron que esta no es una obligación para quienes no estén comprometidos de salud.

Coincidieron también en que, si bien se reconoció cómo la disponibilidad de las vacunas ha sido un obstáculo para el cumplimiento del esquema de una parte importante de los mexicanos, la vacunación se puede dar desde los cinco años de edad.

El Dr. Moreno explicó que la vacunación para menores de cinco años todavía está bajo estudio, ya que no se ha encontrado la dosis más eficaz para lograr una respuesta inmune adecuada.

"Hay ya la entrega del protocolo por parte de Moderna a la FDA acerca de la vacuna de 6 meses a 4 años, pero aún no está aprobada", indicó, haciendo votos para que la vacuna de Pfizer, que se encuentra aprobada para niños de 5 años en adelante, pueda llegar pronto a la población.

El Dr. Macías recalcó a su vez que la inmunidad de rebaño es un mito falso y que la vacunación no solo ayuda a prevenir, sino que beneficia a quienes ya se han infectado en el pasado.

"Tenemos que aprender a coexistir con el virus y eso conlleva eventualmente vacunar a jóvenes y niños", finalizó.