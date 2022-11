'Costoso', tener apoyo de las autoridades para Laura Alejandra

Costoso le representará a Laura Alejandra Flores, hacer entrega de su expediente a las autoridades del Estado para que puedan conocer a fondo su caso, pues se le solicitó la entrega de manera física y no digital sus documentos, a fin de poder brindar la ayuda que pide para tener de regreso a sus tres hijos que le fueron retirados en el 2016.

Se trata de la madre de familia, quien acompañada por varios colectivos de mujeres, cerró la caseta La Cuchilla de la autopista Torreón- Saltillo el pasado miércoles, exigiendo el apoyo de las autoridades, tras ser víctima de violencia extrema por parte de su expareja, a quien denunció en su momento y quien le quitó la guardia y custodia de sus hijos, quien en su momento se desempeñaba como Ministerio Público adscrito al Juzgado Familiar en el municipio de Parras de la Fuente. Como respuesta a su movilización, Laura fue recibida ayer por el titular de la Unidad de Atención en la región Laguna del Gobierno del Estado, David Flores Lavenant y por la subdelegada de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Estrella Cardona, quienes le dijeron desconocer su caso.

Razón por la que ésta última, le solicitó la entrega física del expediente de más de 3 mil hojas, que representan un costo de 3 pesos cada una, hecho que consideró innecesario y como una estrategia para desanimarla a seguir.

"Esperaba soluciones pero nada, el señor me mencionó que no conocía el caso, me pidió que lo pusiera en contexto y a grandes rasgos le expliqué las cosas, y dijo que necesitaba los expedientes de todas las carpetas para mandarlos a analizar y ver de qué manera me podría ayudar… el expediente de Parras son más de 3 mil hojas a tres pesos cada hoja. El abogado se los ofreció digital pero la licenciada Estrella dijo 'me gustaría que fuera físico para poder revisarlo a fondo'", comentó Laura, al término de la reunión con los funcionarios del estado. El hecho lo consideró como una falta de sensibilidad y sobre todo como una estrategia para abandonar su lucha.

"Para mí es muy tedioso, estas cosas ya me las han aplicado tantas veces… aparentemente están en la mejor disposición, ¿pero cuál es esa disposición?", cuestionó la madre de familia y quien agregó "no hay ningún interés de solucionar este problema, yo voy a seguir tomando acciones".

Laura Alejandra advirtió que sus movilizaciones seguirán y que subirán de tono, ya que se han unido a su causa más asociaciones de otros estados del país, como de Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa e Hidalgo.

ANTECEDENTES

Fue este miércoles que Laura "tomó" la caseta La Cuchilla por espacio de poco más de tres horas, en donde liberó el pago para las unidades que circulaban por dicho punto.

Al no obtener respuesta por parte de las autoridades, se decidió cerrar los carriles por más de media hora, lo que generó un caos vial en ambos sentidos. Fue de esa forma que obtuvo un acercamiento por parte de las autoridades estatales, quienes se comprometieron a reunirse este jueves.